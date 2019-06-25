Çin, G20'de Hong Kong'un gündeme gelmesine izin vermeyecek

Çin, 28-29 Haziran'da Japonya'da gerçekleştirilecek G20 Liderler Zirvesinde, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenleme çalışmalarıyla ilgili tartışmaların gündeme alınmayacağını bildirdi.

South China Morning Post'un haberine göre, Çin Dışişleri Bakanı Asistanı Cang Cün, Hong Kong'da şüphelilerin yargılanmak üzere Çin'e gönderilmesine izin verecek şekilde iade yasasında değişiklik yapılmasına ilişkin tasarıyla ilgili tartışmaların, Osaka'da düzenlenecek G20 Zirvesinde gündeme gelmesine izin verilmeyeceğini belirtti.

Çin'in, diğer ülkelerin, kendi içişlerinde karışmasına izin vermeyeceğini ifade eden Cang, Hong Kong'ta halihazırda askıya alınan iade yasasında değişiklik konusunun G20 Zirvesinde ele alınmasına izin verilmeyeceğini dile getirdi.

Cang, "Kesinlikle şunu söyleyebilirim ki G20, Hong Kong ile ilgili meseleleri görüşmeyecek. G20'nin Hong Kong meseleleri hakkında konuşmasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bu konuyla ilgili görüşmek konusunda ısrar etmesi durumunda ne olabileceğinin sorulması üzerine Cang, "Hiçbir ülkenin ya da kimsenin Çin’in içişlerine karışmasına hiçbir şekilde izin vermeyeceğiz." karşılığını verdi.