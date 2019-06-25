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Çin, G20'de Hong Kong'un gündeme gelmesine izin vermeyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 17:19 | Son Güncelleme

Çin Dışişleri Bakanı Asistanı Cang Cün: - "G20, Hong Kong ile ilgili meseleleri görüşmeyecek. G20'nin Hong Kong meseleleri hakkında konuşmasına izin vermeyeceğiz"

Çin, 28-29 Haziran'da Japonya'da gerçekleştirilecek G20 Liderler Zirvesinde, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenleme çalışmalarıyla ilgili tartışmaların gündeme alınmayacağını bildirdi.

South China Morning Post'un haberine göre, Çin Dışişleri Bakanı Asistanı Cang Cün, Hong Kong'da şüphelilerin yargılanmak üzere Çin'e gönderilmesine izin verecek şekilde iade yasasında değişiklik yapılmasına ilişkin tasarıyla ilgili tartışmaların, Osaka'da düzenlenecek G20 Zirvesinde gündeme gelmesine izin verilmeyeceğini belirtti.

Çin'in, diğer ülkelerin, kendi içişlerinde karışmasına izin vermeyeceğini ifade eden Cang, Hong Kong'ta halihazırda askıya alınan iade yasasında değişiklik konusunun G20 Zirvesinde ele alınmasına izin verilmeyeceğini dile getirdi.

Cang, "Kesinlikle şunu söyleyebilirim ki G20, Hong Kong ile ilgili meseleleri görüşmeyecek. G20'nin Hong Kong meseleleri hakkında konuşmasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bu konuyla ilgili görüşmek konusunda ısrar etmesi durumunda ne olabileceğinin sorulması üzerine Cang, "Hiçbir ülkenin ya da kimsenin Çin’in içişlerine karışmasına hiçbir şekilde izin vermeyeceğiz." karşılığını verdi.

- Şüphelilerin iadesi yasa tasarısı

Protestolara sebep olan ve şüphelilerin Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu. Düzenlemeler, zanlıların Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştırıyor.

Hong Kong parlamentosunda, geçen ay değişikliğe karşı çıkan milletvekilleriyle değişiklik yanlıları arasındaki kavgada çok sayıda milletvekili yaralanmıştı.

Muhalifler, iade yasasında yapılacak bu değişikliğin, Hong Kong'un özgürlüklerini ortadan kaldıracağını savunurken, Hong Konglu yetkililer bir cinayet zanlısının Tayvan'a iadesi için bu değişikliğin yapılması gerektiğini belirtiyor.

Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun Çin'in, Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.

Hong Kong Özel İdari Bölge Baş Yöneticisi Carrie Lam, 15 Haziran'da yaptığı basın toplantısında, tasarının toplumda çok büyük fikir ayrılıklarına yol açtığını ifade ederek, yasal düzenleme çalışmalarının askıya alındığını duyurmuştu. Bu kararı yeterli bulunmayan göstericiler tasarının tamamen iptal edilmesini istiyor.

Öte yandan, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, Pekin yönetiminin, Carrie Lam'ın yasal düzenlemeyi askıya alma kararını desteklediğini ve bu karara saygı duyduğunu bildirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
G20 Liderler Zirvesi Hong Kong iade yasası

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