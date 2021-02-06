Çin gemileri Japonya karasularını ihlal etti

Çin sahil güvenlik gemilerinin Senkaku Adaları açıklarında Japonya karasularını ihlal ettiği bildirildi. Pekin’in yeni yürürlüğe koyduğu sahil güvenlik güçlerine silah kullanma izni veren yasanın ardından bir ilk olan ihlal, Japonya hükümetini alarma geçirdi.

Çin sahil güvenlik gemilerinin Pekin’in üzerinde hak iddia ettiği Doğu Çin Denizi’ndeki Senkaku Adaları açıklarında Japonya karasularını ihlal ettiği bildirildi. Japonya Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamada, 2 Çin gemisinin bugün yerel saat ile 04.45 sularında ülke karasularına girdiği duyuruldu. Gemilerin adacıklardan biri olan Minamikojima’nın yaklaşık 22 kilometre güneyinde seyreden Japon balıkçı teknelerine doğru yönelmesinin ardından bölgeye Japonya sahil güvenlik güçlerinin sevk edildiği ifade edildi. Birinin silahlı olduğu anlaşılan diğer iki Çin sahil güvenlik gemisinin ise Japonya karasularının hemen dışındaki bitişik bölge olarak adlandırılan bölgede seyrettiği kaydedildi.

Hükümet alarma geçti

Çin’de geçtiğimiz Pazartesi günü yürürlüğe giren ve sahil güvenliğe yabancı gemilere karşı silah kullanma yetkisi veren yasanın ardından ilk, bu yıl ise 4. olan ihlal Japonya hükümetini harekete geçirirken, başbakanlık ofisinde gelişmeleri değerlendirmek üzere özel bir ekip kurulduğu öğrenildi.