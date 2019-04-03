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Çin genetiği değiştirilmiş yeni bir pirinç türü geliştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 12:34 | Son Güncelleme

Yeni tür, ürün verimini düşürmeden bakteriyel hastalıklara direnç geliştirebiliyor

Çinli bilim adamlarının, ürün verimini düşürmeden bakteriyel hastalıklara karşı direnç geliştiren genetiği değiştirilmiş yeni bir pirinç türü ürettiği bildirildi.

Çin haber ajansı Şinhua'da yer alan habere göre Nancing Ziraat Üniversitesine bağlı Devlet Tarımsal Ürün Genetiği ve Bitkisel Gen Kaynakları Laboratuvarında çalışmalar yürüten bilim adamları, genetiğiyle oynayarak hem verimliliği hem de hastalık direnci yüksek yeni bir pirinç türü üretmeyi başardı.

Yeni tür, "gen ifadesi" adı verilen, genlerin organizmada belirli bir işlevi yerine getiren protein yapılarına dönüştüğü süreçlerin bazıları kuvvetlendirilip bazıları baskılanacak ortaya çıkarıldı. Bu kapsamda bilim adamları, "Ideal Bitki Mimarisi1" (IPA1) adını verdikleri yüksek verim işlevini yerine getiren bir bitkisel genin ifadesini artırıp, "mikroRNA-156" (miR-156) adı verilen bakteri direnci işlevini yerine getirirken verimliliği düşüren bir başka bitkisel genin ise ifadesini baskıladı. Bu sayede miR-156'nın bakteriyel direnç özelliğinin IPA1'in artırılmış verimlilik özelliği tarafından bastırılması engellendi.

Bilim adamları genetiği değiştirilmiş yeni pirinç türüne "HIP" adını verdi.

Araştırmanın sonuçları "Nature Plants" dergisinde yayımlandı.

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