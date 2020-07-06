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Çin Göçmenlik ve İmalat Sektörüyle İlgili Kararname Planı

06.07.2020 17:13 | Son Güncelleme

Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows, Başkan Donald Trump'ın Çin, imalat sektörü ve göçmenlik konularında birkaç başkanlık kararnamesi çıkarmayı düşündüğünü söyledi

Çin Göçmenlik ve İmalat Sektörüyle İlgili Kararname Planı

Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows, Başkan Donald Trump'ın Çin, imalat sektörü ve göçmenlik konularında birkaç başkanlık kararnamesi çıkarmayı düşündüğünü söyledi. Bu açıklamayı Beyaz Saray'da gazetecilere yapan Meadows, fazla ayrıntı vermedi.

Meadows, Trump'ın çıkarmayı planladığı başkanlık kararnamelerinin, ''Göçmenlikle ilgili önümüzde bulunan bazı meselelerden tutun, imalat sektörü ve istihdamla ilgili meselelere ve en nihayetinde Çin'le dengeyi yeniden konumlandırmaya yönelik'' olduğunu kaydetti.

Donald Trump, ABD başkanlığı koltuğuna oturduğu 2017 yılından bu yana, Amerika'ya çocuk yaşta aileleri tarafından kaçak olarak getirilen, ''Dreamers'' yani ''Hayalperestler'' tanımlamasıyla anılan yüz binlerce Latin kökenli genci sınır dışı edilmekten muaf tutan DACA programının kaldırılması için çaba sarfediyor.

ABD Anayasa Mahkemesi, geçen ay Trump'ın DACA programına son verilmesi çabalarını engelleyen bir karar almıştı. Eski Başkan Obama döneminde yürürlüğe giren DACA programı, yaklaşık 649 bin göçmeni sınır dışı edilmekten koruyor.

Meadows, Pazartesi sabahı Fox News televizyon kanalında yaptığı açıklamada, ''Reçeteyle satılan ilaç fiyatlarıyla ilgili birkaç meseleye eğileceğiz. Kongre'nin çözüm getiremediği bu konuyla ilgili sorunları çözeceğiz'' dedi.

Trump'ın Çin ya da imalat sektörüyle ilgili hazırlamayı planladığı başkanlık kararnamelerinin içeriği net olarak bilinmiyor.

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