Çin, gözaltındaki 2 Kanada vatandaşını casuslukla suçladı

PEKİN (AA) - Çin'de geçen aralık ayında gözaltına alınan biri eski diplomat, diğeri iş adamı 2 Kanada vatandaşı casuslukla suçlandı.

Çin Komünist Partisi Merkezi Yasal ve Siyasi İşler Komisyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen aralık ayında ulusal güvenliği ihlal eden faaliyetlere teşebbüs etmekten gözaltına alınan eski diplomat Michael John Covrig ve iş adamı Michael Spavor, Çin'in gizli bilgi ve istihbaratını çalmakla itham edildi.

Açıklamada, Kovrig'in 2017'den bu yana Çin'e sıklıkla umuma mahsus pasaport ve iş vizesiyle girdiği, ülkedeki bir irtibatı vasıtasıyla "ulusal gizliliği bulunan bilgileri çaldığı" ve "casusluk yaptığı" iddia edildi. Spavor'un da Kovrig'e "istihbarat sağladığı" ileri sürüldü.

Çin'in hukuk ülkesi olduğu, Kovrig ile Spavor'un yasal haklarının korunacağı belirtilen açıklamada, ulusal güvenliği ihlal eden suçların ciddi şekilde üzerine gidileceği ifade edildi.

Huawei Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou'nun Kanada'da tutuklandığı ay içinde Çin'de gözaltına alınan Kanada vatandaşlarına yönelik casusluk suçlamalarının, Mıng'ın Kanada'dan ABD'ye iade sürecinin başladığı zamana denk gelmesi dikkati çekti.