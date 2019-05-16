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Çin, gözaltındaki iki Kanadalıyı tutukladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.05.2019 19:21 | Son Güncelleme

Çin, Aralık ayından beri gözaltında olan Michael Kovrig ve Michael Spavor isimli Kanada vatandaşını ulusal güvenlikle ilgili suçlamalar nedeniyle resmen tutukladığını açıkladı.Kanada Kamu Güvenliği Bakanı Ralph Goodale, hükümetin Çin’in Aralık ayından bu yana tuttuğu iki Kanadalı vatandaşı resmen tutuklama kararından derinden endişe duyduğunu açıkladı.

Çin, Aralık ayından beri gözaltında olan Michael Kovrig ve Michael Spavor isimli Kanada vatandaşını ulusal güvenlikle ilgili suçlamalar nedeniyle resmen tutukladığını açıkladı.
Kanada Kamu Güvenliği Bakanı Ralph Goodale, hükümetin Çin’in Aralık ayından bu yana tuttuğu iki Kanadalı vatandaşı resmen tutuklama kararından derinden endişe duyduğunu açıkladı. Goodale tutuklamanın keyfi bir eylem olduğunu ve Kanada’nın Michael Kovrig ve Michael Spavor’ın uygun şekilde muamele görmesini talep edeceğini söyledi. Goodale ayrıca iddiaların geçerliliğini gösteren hiçbir kanıt bulunmadığını ekledi.
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Geng Shuang ise Kovrig ve Spavor’un devlet sırlarını çaldıkları için tutuklandıklarını, ancak daha fazla ayrıntı veremeyeceklerini söyledi.
Kovrig, Uluslararası Kriz Grubu’nda görevli eski bir Kanadalı diplomat ve uzman, Spavor ise Kuzey Kore’de uzun yıllar deneyime sahip bir iş adamı olarak tanınıyor.

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