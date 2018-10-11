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Çin Güvenlik Bakanlığı Çalışanı Gözaltına Alınarak ABD'ye Gönderildi

11.10.2018 01:19 | Son Güncelleme

Çin Güvenlik Bakanlığı’ndan bir kişi, ekonomik casusluk ve birçok Amerikan havacılık şirketinden ticaret sırlarını çaldığı suçlamasıyla tutuklandı. Nisan ayında Belçika’da gözaltına alınan Xu, Salı günü ABD’ye gönderildi. Pekin'den konuyla ilgili bir resmi açıklama gelmedi

Çin Güvenlik Bakanlığı Çalışanı Gözaltına Alınarak ABD'ye Gönderildi

Çin Güvenlik Bakanlığı’ndan bir kişi, ekonomik casusluk ve birçok Amerikan havacılık şirketinden ticaret sırlarını çaldığı suçlamasıyla tutuklandı.

Nisan ayında Belçika’da gözaltına alınan Xu, Salı günü ABD’ye gönderildi. Pekin'den konuyla ilgili bir resmi açıklama gelmedi.

Çin’in karşı istihbarat, dış istihbarat ve siyasi güvenlikten sorumlu istihbarat ve güvenlik dairesi olan Devlet Güvenlik Bakanlığı yurt içinde ve dışında casusluk faaliyetleri yürütmek için geniş yetkiye sahip.

ABD Adalet Bakanlığı, Jiangsu Güvenlik Birimi bölüm başkan yardımcısı Yanjun Xu’nun, aralarında GE Aviation ve General Electric’in bir şubesi de olmak üzere birçok havacılık şirketini hedef almakla suçlandığını bildirdi.

Adalet Bakanlığı’na göre suçlamalar Xu’nun Aralık 2013’ten başlayarak tutuklandığı zamana kadar havacılık şirketlerini hedef aldığı, uzmanlarla temas kurarak onları Çin’e gönderdiği; bunun genellikle üniversitede sunum yapmaları amacıyla düzenlendiği ve bu kişilerin harcamalarının Çin tarafından karşılandığı şeklinde.

Suçlamalar ABD’nin Çin’e ticaret politikaları ve fikri mülkiyet hırsızlığı nedeniyle yaptığı baskıyı arttırdığı bir döneme denk geldi.

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