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Çin Halk Cumhuriyeti Adalet Bakanı Fu Cınghua Türkiye'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 18:32 | Son Güncelleme

Fu Cınghua ve beraberindeki heyet, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca'yı ziyaret etti

Çin Halk Cumhuriyeti Adalet Bakanı Fu Cınghua, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca'yı ziyaret etti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün davetlisi olarak Türkiye'de bulunan Fu Cınghua ve beraberindeki heyet, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığını ziyaret ederek, Başsavcı Mehmet Akarca ile görüştü.

Cumhuriyet Başsavcılığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının görev ve yetkileri hakkında bilgi verilerek, tarihi ve kültürel bağların bulunduğu Çin Halk Cumhuriyeti ile her alanda olduğu gibi hukuki alanda da işbirliğinin geliştirilmesinin önemine işaret edildiği belirtildi.

Özellikle terörle mücadele, "insan ticareti" ve siber suçlar ile diğer uluslararası sınır aşan suçlarla mücadelede iki ülke arasındaki işbirliğinin büyük öneme sahip olduğunun vurgulandığı görüşmede, iki ülke arasında hukuk alanındaki ilişkilerin güçlenerek devam edeceğine olan inanç dile getirildi.

Çin Halk Cumhuriyeti Adalet Bakanı Fu Cınghua'nın ülkesinde, kapsamlı hukuk devleti inşasına yönelik çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini, bu süreçte yeniden yapılandırılan Çin Adalet Bakanlığının sorumluluklarının arttığını, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı, Yargıtay ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ile işbirliğini daha da ileri bir noktaya götürmek istediklerini ifade ettiği aktarıldı.

Fu Cınghua'nın Adalet Bakanı olarak göreve başladıktan sonra ilk resmi ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştirdiğini belirtti, terörle mücadele ve güvenlik konusunda iki ülkenin hukuki alandaki işbirliğinin artacağına inandıklarını vurguladı.

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Çin Halk Cumhuriyeti Adalet Bakanı Fu Cınghua - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca

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