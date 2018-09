Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 69. yıl dönümü

İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin de Türk ve Çin halklarının ilişkilerinin geçmişinin Tarihi İpek Yoluna kadar uzandığını hatırlatarak, bu ticaret yolu sayesinde yakın bir dostluk kurduklarını söyledi.

Gültekin, Çin ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin ilerlemesi ve gelişmesinde iki ülke kadar, hükümet dışı kurumların çabalarının da büyük önem taşıdığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Büyüyen ticaret hacmine paralel olarak iş adamlarının da ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda ilişkileri geliştirdiğini görmekteyiz. Bu kuruluşlar iki ülke halkının birbirini daha yakın tanımalarını sağlamak için uzun süreden beri yoğun çaba harcamaktadırlar. Bu manada Türk ve Çinli şirketler arasında kuruyacak ortaklıkların da bu gelişime ivme kazandıracağını düşünüyoruz. Çin Halk Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkilerin gelişmesinde büyük bir finans merkezi olan şehrimizin önemli rolünün de farkındayız. Bu farkındalıkla ilişkilerin her alanda gelişmesi için elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğimizi ve dost Çin halkını kıtaları buluşturan şehir İstanbul'da ağırlamaktan her zaman mutluluk duyacağımızı belirtmek istiyorum. İstanbul ile Çin'in şehirleri arasındaki ilişkileri geliştirme konusunda gerekli iradeyi ortaya koyacağımızı da belirtmek istiyorum.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, Beyoğlu Belediye Başkanı Misbah Demircan, Anadolu Ajansı İstanbul Bölge Müdürü Hüseyin Altınalan, yabancı misyon şefleri, başkonsoloslar ve çok sayıda davetli katıldı.