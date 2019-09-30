HABER

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 70’inci yıl dönümü etkinlikleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 13:34 | Son Güncelleme

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve üst düzey devlet erkanı, kurucu lider Mao Zıdong'un mozolesini ziyaret etti

PEKİN (AA) - Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 70’inci yıl dönümü dolayısıyla Çin’in kurucu lideri Mao Zıdong’un mozolesini ziyaret etti.

Ülkenin kuruluşunun 70’inci yıl dönümünün kutlanacağı 1 Ekim Ulusal Günü öncesinde "Şehitler Günü" programı çerçevesinde, başkent Pekin’in Tienanmın Meydanı’nda bulunan Çin’in kurucu lideri Mao Zıdong’un mozolesinde tören düzenlendi.

Törene, Devlet Başkanı Şi'nin yanı sıra Devlet Başkan Yardımcısı Vang Çişan, Başbakan Li Kıçiang ve devlet konseyi üyeleri, Çin’in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi ve istişare mekanizması Halk Siyasi Danışma Konferansından yetkililer ile çeşitli sivil ve askeri kurumlardan 4 bin kişi katıldı.

Törende, Şi ve devlet erkanı Mao'ya saygılarını sundu.

Törende ayrıca, ulusal kahramanlar anıtına çiçek sepetleri bırakıldı.

Çin Ulusal Halk Kongresi, Şi’nin ülkede iktidara gelmesinden 2 yıl sonra 30 Eylül’ün ülkenin bağımsızlığı için hayatlarını feda edenleri anmak üzere “Şehitler Günü” olarak kutlanmasını kararlaştırmıştı.

Ülkenin kuruluş yıl dönümü kapsamında yarın da Tienanmın Meydanı’nda Çin’in çok sayıda askeri ekipmanı teşhir edilecek. Her on yılda bir önemli törenlere sahne olan Tienanmın’da geçit törenine 15 bin asker, 160 hava aracı, 580 askeri ekipman katılacak.

Ayrıca, geçit töreninde Çin’in nükleer başlık taşıma kapasiteli kıtalar arası balistik füzesi Dongfeng-41 ile çeşitli füze sistemlerinin yer alması bekleniyor.

İsim benzerliğinden 15 gün cezaevinde yattıİsim benzerliğinden 15 gün cezaevinde yattı
Angolalı 5 çocuklu aileye Manisalılar sahip çıktıAngolalı 5 çocuklu aileye Manisalılar sahip çıktı
Kubbesinde çatlaklar oluşan camiye yıkım kararıKubbesinde çatlaklar oluşan camiye yıkım kararı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çin Çin Devlet Başkanı Şi Cinping Mao Zıdong Şehitler Günü

En Çok Okunan Haberler

3 kamu bankasından yeni kredi hamlesi

3 kamu bankasından yeni kredi hamlesi

Üç bankanın taşıt kredisi kampanyasına iki firma daha katıldı

Üç bankanın taşıt kredisi kampanyasına iki firma daha katıldı

Yardım etmek isteyen polisi linç etmek istediler!

Yardım etmek isteyen polisi linç etmek istediler!

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na deprem vergisi yanıtı

Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na deprem vergisi yanıtı

Erdoğan: 21. Yüzyılın en tartışmalı olayı

Erdoğan: 21. Yüzyılın en tartışmalı olayı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Marmara'da korkutan deprem

Marmara'da korkutan deprem

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ünlü deprem kahininden Türkçe tweet!

Ünlü deprem kahininden Türkçe tweet!

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da bir deprem daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Son dakika: Zap'a hava harekatı! 7 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı!

Yenibosna Ortaokulu'nun tatil edildiğini öğrenci ve veliler okul kapısında öğrendi

Haberi okul kapısında öğrendiler! Büyük şaşkınlık yaşadılar

Küçük Kayra'dan 9 yıl sonra sevindiren haber!

300 ameliyat geçirdi! Sevindiren haber 9 yıl sonra geldi

İzmirli iş adamı paraşüt kazasında hayatını kaybetti

İzmirli iş adamının feci ölümü

Adana'da polis servisine saldırı düzenleyen teröristlerin hücre evi görüntülendi

Polis fotoğrafları gösterince hayatının şokunu yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.