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Çin heyeti TBMM'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.06.2019 14:52 | Son Güncelleme

Türkiye'de yetiştirilen tıbbi ve aromatik bitkilerin ticaretine yönelik istişarelerde bulunmak üzere Çin'den gelen iş insanları heyeti, Tıbbi ve Aromatik Bitki Çeşitliliğinin Korunması Araştırma Komisyonunu ziyaret etti - Komisyon Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın: - "Ülkemizdeki bitki çeşitliliğinin korunması, yetiştirilmesi, insanların kullanımına sunulması ve ticaretinin gelişeceğini ümit ediyorum"

Tıbbi ve Aromatik Bitki Çeşitliliğinin Korunması Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, "Ülkemizdeki bitki çeşitliliğinin korunması, yetiştirilmesi, insanların kullanımına sunulması ve ticaretinin gelişeceğini ümit ediyorum." dedi.

Türkiye'de yetiştirilen tıbbi ve aromatik bitkilerin ticaretine yönelik istişarelerde bulunmak üzere Çin'den Türkiye'ye gelen iş insanları heyeti, TBMM'ye çalışma ziyaretinde bulundu.

Çinli heyete, TBMM Tıbbi ve Aromatik Bitki Çeşitliliğinin Korunmasında, Bunların Üretiminde ve Pazarlanmasında Karşılaşılan Sorunlar ile Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nda Türkiye'deki tıbbi ve aromatik bitki çeşitliliğine yönelik bilgilendirme yapıldı.

Araştırma Komisyonu Başkanı Aydın, tıbbi ve aromatik bitkilerin Türkiye'de çok önemsendiğini ve son zamanlarda bu konuya ayrı bir değer verildiğini belirtti. Mecliste de bu konuya önem gösterildiğini ve parlamentoda grubu bulunan siyasi partilerin ortak önerisiyle araştırma komisyonunun kurulduğunu anlatan Aydın, şöyle devam etti:

"Geçmiş yıllarda yapılan çalışmalarda, bu komisyon çalışmalarında özellikle Türkiye-Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği Başkanı İhsan Beşer ile görüşmemizde, Çin'den tıbbi ve aromatik bitkilerin ticaretine yönelik istişarelerde bulunmak üzere bir heyetin geleceğini duyduğumuzda heyecanlandık. Türkiye, biyolojik çeşitlilik bakımından çok zengin bir ülke. Türkiye'de 3 bin 600 endemik tür bulunuyor. Son yıllarda endemik türlerin ve bitki çeşitliliğinin korunması, yetiştirilmesi ve ticaretiyle ilgili güzel çalışmalarımız var. Ülkemizdeki bitki çeşitliliğinin korunması, yetiştirilmesi, insanların kullanımına sunulması ve ticaretinin gelişeceğini ümit ediyorum."

Türkiye-Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği Başkanı İhsan Beşer, Türkiye ile Çin arasında tıbbi aromatik bitkiler konusunda ciddi bir ticaretin bulunduğunu ifade etti.

Çin'den gelen iş insanları heyetinin Türkiye'ye 4 günlük bir çalışma ziyareti gerçekleştireceğini aktaran Beşer, "Bu sürenin sonunda Çin heyeti, Türkiye'deki tıbbi aromatik bitkiler konusunda hem geniş bilgi sahibi olacak hem de dünya piyasasındaki ürünlerden daha kaliteli ve uygun fiyatta ürün bulabileceklerini görecekler. Hepimiz bu ticaretten hem ülke olarak hem de ticaret mensupları olarak mutlu olacağız." diye konuştu.

Çin heyeti adına konuşan Rong Weidong, komisyonu ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, tıbbi ve aromatik bitkiler üzerine böyle bir çalışmanın yapılmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

Türkiye ziyaretine 36 şirketten 45 temsilciyle katıldıklarını belirten Weidong, bu heyet içerisindeki 20 şirketin tıbbi ve aromatik bitkiler, 16 firmanın da özellikle baharat alanında çalıştığını anlattı. Komisyon ile iş birliği yapabileceklerini söyleyen Weidong, ayrıca ziyaret sonrasında Türkiye ile başarılı bir ticaret yapabileceklerine inandıklarını kaydetti.

Komisyonda ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığı Tıbbi Aromatik ve Boya Bitkileri Birimi sorumlusu Reyhan Bahtiyarca Bağdat bir sunum yaptı ve Çinli iş insanlarının sorularını yanıtladı.

Heyet daha sonra Genel Kurul Salonu ile 15 Temmuz darbe girişimi sırasında bombalanan ve tahrip olan Meclis Ana Binası'ndaki alanları gezdi.

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