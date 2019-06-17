Çin heyeti TBMM'de

Araştırma Komisyonu Başkanı Aydın, tıbbi ve aromatik bitkilerin Türkiye'de çok önemsendiğini ve son zamanlarda bu konuya ayrı bir değer verildiğini belirtti. Mecliste de bu konuya önem gösterildiğini ve parlamentoda grubu bulunan siyasi partilerin ortak önerisiyle araştırma komisyonunun kurulduğunu anlatan Aydın, şöyle devam etti:

Çinli heyete, TBMM Tıbbi ve Aromatik Bitki Çeşitliliğinin Korunmasında, Bunların Üretiminde ve Pazarlanmasında Karşılaşılan Sorunlar ile Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nda Türkiye'deki tıbbi ve aromatik bitki çeşitliliğine yönelik bilgilendirme yapıldı.

"Geçmiş yıllarda yapılan çalışmalarda, bu komisyon çalışmalarında özellikle Türkiye-Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği Başkanı İhsan Beşer ile görüşmemizde, Çin'den tıbbi ve aromatik bitkilerin ticaretine yönelik istişarelerde bulunmak üzere bir heyetin geleceğini duyduğumuzda heyecanlandık. Türkiye, biyolojik çeşitlilik bakımından çok zengin bir ülke. Türkiye'de 3 bin 600 endemik tür bulunuyor. Son yıllarda endemik türlerin ve bitki çeşitliliğinin korunması, yetiştirilmesi ve ticaretiyle ilgili güzel çalışmalarımız var. Ülkemizdeki bitki çeşitliliğinin korunması, yetiştirilmesi, insanların kullanımına sunulması ve ticaretinin gelişeceğini ümit ediyorum."

Türkiye-Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği Başkanı İhsan Beşer, Türkiye ile Çin arasında tıbbi aromatik bitkiler konusunda ciddi bir ticaretin bulunduğunu ifade etti.

Çin'den gelen iş insanları heyetinin Türkiye'ye 4 günlük bir çalışma ziyareti gerçekleştireceğini aktaran Beşer, "Bu sürenin sonunda Çin heyeti, Türkiye'deki tıbbi aromatik bitkiler konusunda hem geniş bilgi sahibi olacak hem de dünya piyasasındaki ürünlerden daha kaliteli ve uygun fiyatta ürün bulabileceklerini görecekler. Hepimiz bu ticaretten hem ülke olarak hem de ticaret mensupları olarak mutlu olacağız." diye konuştu.