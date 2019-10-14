Çin heyeti TBMM'de

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, tarihi İpek Yolu'nun canlanmasını amaçlayan Kuşak ve Yol Projesi'nin, Türkiye-Çin ilişkilerinin gündeminde öne çıkan konulardan olduğunu belirterek, "Kuşak ve Yol Girişimi'nin sunduğu fırsatlardan müştereken yararlanmak istiyoruz." dedi.

Yediyıldız, Meclis'te Çin Halk Cumhuriyeti'nin Guangdong eyaleti Halk Kongresi Daimi Komitesi üyelerini kabul etti.

Görüşmede, Çin heyetini TBMM'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Yediyıldız, Çin'in, Türk kamuoyunda büyük medeniyetlerin ortaya çıktığı, geniş bir coğrafyada kültürel çeşitliliği de barındıran, ekonomisi yükselen önemli bir ülke olarak algılandığını söyledi.

Çin ile çok boyutlu dış politika kapsamında ve müşterek çıkarlar temelinde ilişkileri geliştirmeye önem verdiklerini dile getiren Yediyıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ortak iradesiyle iki ülke ilişkilerinin siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda son yıllarda hızlı gelişme kaydettiğini vurguladı.