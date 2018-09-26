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Çin heyetinden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 15:37 | Son Güncelleme

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, Çin Halk Cumhuriyeti Yüksek Halk Savcılığı Başsavcısı Zhang Jun ile bir araya geldi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, Çin Halk Cumhuriyeti Yüksek Halk Savcılığı Başsavcısı Zhang Jun ile görüştü.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Zhang Jun ile beraberindeki heyet Akarca'nın davetlisi olarak Ankara'ya geldi.

İkili ve heyetler arası görüşmelerde iki ülkenin savcılık teşkilatları, görev ve yetkileri hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu, hukuki alanda da iş birliğinin geliştirilmesinin önemi vurgulandı.

Zhang Jun, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit tarafından da kabul edildi.

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Çin Halk Cumhuriyeti Yüksek Halk Savcılığı Başsavcısı Zhang Jun Yargıtay Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca

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