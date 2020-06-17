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Çin, Hindistan ile barışçıl çözüm peşinde

17.06.2020 14:58 | Son Güncelleme

İki nükleer güç Çin ve Hindistan arasındaki sınır çatışması kontrol altına alındı.

Çin, Hindistan ile barışçıl çözüm peşinde

Çin uzlaşma için adım attı.Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, iki nükleer güç olan Çin ve Hindistan arasındaki sınır çatışmasının barışçıl yollarla çözülmeye çalışıldığını, durumun kontrol altında olduğunu bildirdi.

Lijian, önceki açıklamasında çatışmanın Hint askerlerinin Çin sınırını ihlal etmesinden kaynaklandığını belirtmişti.

İki ülke arasında çıkan çatışmalarda, Pazartesi gecesi 20 Hint askeri hayatını kaybetti. Hindistan Ordusu sözcüsünün Salı akşamı yaptığı açıklamada, 43'ten fazla Çin askerinin yaralandığı ya da hayatını kaybettiği belirtildi fakat bu bilgiler Çin tarafından henüz onaylanmadı.

Hindistan medyası bu açıklanan ölümlerin, dünyanın en kalabalık iki sınır ülkesinin arasındaki çatışma nedeniyle yıllardan beri kaydedilen ilk ölümler olduğunu belirtti.

dpa/AI,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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