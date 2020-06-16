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Çin-Hindistan sınırında çatışma: 3 Hint askeri öldü

DÜNYA HABERLERİ  | 16.06.2020 11:46 | Son Güncelleme

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Ladakh bölgesinde, Hint ve Çin askerleri arasında çıkan çatışmada 3 Hint askeri öldü.

Çin-Hindistan sınırında çatışma: 3 Hint askeri öldü

NDTV kanalının haberinde, Ladakh'daki Galwan Vadisi'nde gerilimin düşürülmeye çalışıldığı bir süreçte, Hint ve Çin güçleri arasında dün gece "şiddetli bir çarpışma" meydana geldiği ve can kayıpları olduğu bildirildi.

Hindistan Ordusundan yapılan açıklamada, çatışmada Hint tarafından 1 subay ile 2 askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, "iki tarafın üst düzey askeri yetkilileri durumu yatıştırmak için şu an görüşüyor." ifadesi kullanıldı.

Ladakh bölgesi Hindistan'ın Çin sınırında bulunuyor.

Hint yetkililer, mayıs başında Çin askerlerinin üç noktadan Ladakh bölgesine girdiğini, burada çadır ve askeri karakollar kurduklarını açıklamıştı. Askerlerin, bölgeden ayrılmaları yönünde defalarca yapılan sözlü uyarılara aldırış etmediği ifade edilmişti.

Ladakh bölgesinin doğusunda ve Sikkim eyaletinde, iki ülke askerlerinin karşı karşıya gelmesinin ardından gözler bu bölgeye çevrilmişti.

Hindistan ve Çin, Ladakh'ta yer alan Demchok, Chumar, Daulat Beg Oldie, Galwan Vadisi ve Pangong Tso Gölü çevresine ek güvenlik gücü konuşlandırmıştı.

Çin askerleri, Galwan Vadisi'nde yaklaşık 100 çadır kurarken, Pangong Tso Gölü'ndeki devriye botlarının sayısını da artırmıştı.

Çin ve Hindistan arasındaki 3 bin 500 kilometrelik sınır hattının büyük bölümü, iki ülke arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken, Yeni Delhi yönetimi ise Aksai Chin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Çin tarafından işgal edildiğini savunuyor.

Taraflar, uzun yıllardır süregelen görüşmelere rağmen egemenlik ihtilaflarını çözemezken, söz konusu mesele son zamanlarda Pekin-Yeni Delhi hattında tansiyonun giderek yükselmesine neden oluyor.

İki ülke sınırında egemenlik hakları kaynaklı gerilim, 2017'de de yükselmişti.

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