Çin-Hindistan sınırında çatışma: 3 Hint askeri öldü

NDTV kanalının haberinde, Ladakh'daki Galwan Vadisi'nde gerilimin düşürülmeye çalışıldığı bir süreçte, Hint ve Çin güçleri arasında dün gece "şiddetli bir çarpışma" meydana geldiği ve can kayıpları olduğu bildirildi.

Hindistan Ordusundan yapılan açıklamada, çatışmada Hint tarafından 1 subay ile 2 askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, "iki tarafın üst düzey askeri yetkilileri durumu yatıştırmak için şu an görüşüyor." ifadesi kullanıldı.

Ladakh bölgesi Hindistan'ın Çin sınırında bulunuyor.

Hint yetkililer, mayıs başında Çin askerlerinin üç noktadan Ladakh bölgesine girdiğini, burada çadır ve askeri karakollar kurduklarını açıklamıştı. Askerlerin, bölgeden ayrılmaları yönünde defalarca yapılan sözlü uyarılara aldırış etmediği ifade edilmişti.

Ladakh bölgesinin doğusunda ve Sikkim eyaletinde, iki ülke askerlerinin karşı karşıya gelmesinin ardından gözler bu bölgeye çevrilmişti.

Hindistan ve Çin, Ladakh'ta yer alan Demchok, Chumar, Daulat Beg Oldie, Galwan Vadisi ve Pangong Tso Gölü çevresine ek güvenlik gücü konuşlandırmıştı.