Çin-Hindistan sınırında gerginlik: Çin'den 'Hint ordusu sınırı geçerek ateş açtı' iddiası

Çin ile Hindistan sınırında, statüsü tartışmalı Keşmir'in Ladakh bölgesinde gerginlik bir kez daha tırmanışa geçti. Hint askerlerinin yasa dışı olarak sınırı geçtiğini ve ateş açtığını ileri süren Çin'in iddialarına, Hint ordusundan yalanlama geldi.

Çin'de devlet denetimindeki Global Times gazetesi Hint askerlerinin "yasa dışı biçimde sınırı geçtiğini" bildirdi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun sözcüsü Zeng Şuili, Hindistan'ın eyleminin karşılıklı anlaşmaları ciddi biçimde ihlal ettiğini ve bölgedeki gerginliği tırmandırdığını iddia etti.

Çin ordusundan yapılan açıklamada, Çinli askerlerin "misilleme yapmaya mecbur bırakıldığı" ifade edilirken, misilleme olarak hangi adımların atıldığı belirtilmedi.

Hindistan ordusu ise iddiaları reddederek, Çinli birlikleri, iki ordunun karşı karşıya gelmesi sırasında havaya ateş açmakla suçladı.

Hindistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Hint askeri mevzilerine yaklaşarak havaya ateş açtı.

İki ordu arasındaki gerilimden bir gün önce, bölgede yaşayan beş Hint sivilin Çinli birlikler tarafından kaçırıldığı iddiaları gündeme gelmiş, Hindistan ordusu Çinli yetkilileri ikaz etmişti.