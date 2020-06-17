Çin: "Hindistan'la Sınırda Daha Fazla Çatışma İstemiyoruz"

Çin ve Hindistan askerlerinin iki ülke sınırında çatışması ve en az 20 Hint askerinin hayatını kaybetmesinin ardından Çin tarafından tansiyonu düşürmeye yönelik bir açıklama geldi. Açıklamada, Çin’in sınırda daha fazla çatışma istemediği ifade edildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian yaptığı açıklamada, söz konusu çatışmalarla ilgili olarak Çin tarafının suçlanamayacağını söylerken sınırda durumun kontrol altında ve durağan olduğunu söyledi.

Öte yandan Birleşmiş Milletler’den de iki ülkeye uyarı geldi. BM Sözcüsü Eri Kaneko yaptığı açıklamada “Hindistan ve Çin arasındaki kontrol noktasından gelen şiddet ve ölüm haberlerinden kaygı duyuyoruz. İki ülkenin tansiyonu düşürmeye dair adımlarına ilişkin adımlarını da not ediyoruz” dedi.

Amerika Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da Amerika’nın, iki ülke arasındaki gerginliği dikkatle takip ettiği belirtildi. Bakanlıktan bir yetkili, Amerika Başkanı Donald Trump ve Hindistan Başbakanı Narenda Modi’nin, sınırdaki gerginlik konusunda iki hafta önce bir telefon görüşmesi de yaptıklarını hatırlattı.

Çin ve Hindistan arasında 45 yıldan bu yana ilk kez bu şekilde sert bir çatışma yaşanıyor.

Çatışmaya ilişkin olarak Hindistan tarafından yapılan açıklamada, 20 Hint askerinin öldüğü, 17’sinin yaralandığı ve bazı askerlerinin de esir düştüğü belirtildi. Çin tarafıysa kayıplara ilişkin herhangi bir bilgi paylaşmadı.

