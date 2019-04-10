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Çin Hırvatistan ile ticaretini geliştirecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 14:28 | Son Güncelleme

Çin Başbakanı Li Keqiang: - "Çin pazarına daha fazla Hırvatistan ürünü alacağız"

ZAGREB (AA) - Çin Başbakanı Li Keqiang, Hırvatistan ile ikili ilişkileri geliştireceklerini belirterek, "Çin pazarına daha fazla Hırvatistan ürünü alacağız." ifadelerini kullandı.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de bulunan Li, mevkidaşı Andrej Plenkovic ile görüştü.

Li, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, ülke olarak Hırvatistan ile ilişkilerini geliştirme ve güçlendirme kararı aldıklarını aktararak, Çin pazarına daha fazla Hırvatistan menşeli ürün alacaklarını kaydetti.

Hırvat Başbakan ise iki ülke arasındaki ticaret hacminin 1 milyar avro olduğuna işaret ederek, ülkenin güneyinde yapılacak Peljesac Köprüsü'nün inşasını da bir Çin firmasının üstlenmesinin ikili ilişkilerde önemli bir kilometre taşı olduğunu vurguladı.

Bu arada, beraberinde 250 iş adamı ile Hırvatistan'a gelen Li, bu ülkeyi ziyaret eden ilk Çin başbakanı oldu.

Ziyaret kapsamında iki ülke hükümetleri arasında tarım, ekonomi, turizm, bilim, eğitim ve spor alanlarında iş birliği protokolleri imzalandı.

Zagreb'de Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic ve Meclis Başkanı Gordan Jandrokovic'le de bir araya gelen Li, yarın da Dubrovnik şehrinde düzenlenecek Güneydoğu Avrupa ülkeleri ve Çin ortak zirvesine katılacak.

- Hırvatistan Çin'e süt ve süt ürünleri ihraç edecek

Bu arada, Hırvat hükümetinden yapılan açıklamada, Hırvatistan menşeli süt ve süt ürünlerinin Çin'e ihraç edileceği bildirildi.

Li'nin ziyaretinde imzalanan iş birliği protokolleri kapsamında Hırvatistan'da üretilen süt ve süt ürünlerinin artık Çin pazarına satılabileceği aktarıldı.

Bu ihracatın Hırvatistan için büyük bir başarı olduğu vurgulanırken, üretimde de artış hedeflendiği ifade edildi.

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