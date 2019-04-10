Çin Hırvatistan ile ticaretini geliştirecek

ZAGREB (AA) - Çin Başbakanı Li Keqiang, Hırvatistan ile ikili ilişkileri geliştireceklerini belirterek, "Çin pazarına daha fazla Hırvatistan ürünü alacağız." ifadelerini kullandı.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de bulunan Li, mevkidaşı Andrej Plenkovic ile görüştü.

Li, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, ülke olarak Hırvatistan ile ilişkilerini geliştirme ve güçlendirme kararı aldıklarını aktararak, Çin pazarına daha fazla Hırvatistan menşeli ürün alacaklarını kaydetti.

Hırvat Başbakan ise iki ülke arasındaki ticaret hacminin 1 milyar avro olduğuna işaret ederek, ülkenin güneyinde yapılacak Peljesac Köprüsü'nün inşasını da bir Çin firmasının üstlenmesinin ikili ilişkilerde önemli bir kilometre taşı olduğunu vurguladı.

Bu arada, beraberinde 250 iş adamı ile Hırvatistan'a gelen Li, bu ülkeyi ziyaret eden ilk Çin başbakanı oldu.

Ziyaret kapsamında iki ülke hükümetleri arasında tarım, ekonomi, turizm, bilim, eğitim ve spor alanlarında iş birliği protokolleri imzalandı.