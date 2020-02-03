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  4. Çin hisseleri koronavirüs salgını endişesi ile yüzde 9 düştü

Çin hisseleri koronavirüs salgını endişesi ile yüzde 9 düştü

03.02.2020 08:15 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını ile mücadele eden Çin'de yeni yıl tatili sonrası yeniden açılan piyasalarda sert düşüşler kaydediliyor. Şangay Borsası, güne %9'a varan düşüşle başladı.

Çin hisseleri koronavirüs salgını endişesi ile yüzde 9 düştü

Koronavirüs salgını ile mücadele eden Çin'de yeni yıl tatili sonrası yeniden açılan piyasalarda sert düşüşler kaydediliyor. Şangay Borsası, güne %9'a varan düşüşle başladı.

Pekin hükümeti, piyasaları rahatlatmak adına ekonomiye 22 milyar dolar kaynak aktarıldığını açıkladı.

Çin Merkez Bankası bu adımın, bankacılık sisteminde yeterli likidite bulunması için atıldığını duyurdu.

Bu aktarımın, bir günde, benzer ölçekte bir rekor olduğu belirtiliyor.

Merkez Bankası, hafta boyunca ek nakit aktarımı yapılabileceğini de açıkladı.

Çin ekonomisinin düzenleyici kurumları, salgının ekonomiye etkisinin kısa vadeli olacağını tahmin ediyor.

Ancak uzmanlara göre, kontrol altına alınamayan salgın, Çin ekonomisinin büyüme beklentilerini de olumsuz etkileyebilir.

Çin'de geçen yıl kaydedilen yüzde 6.1'lik büyüme, son 30 yılın en düşüğü olarak kayda geçti. Bu düşüşte, ABD ile süren ticaret savaşının etkili olduğu değerlendiriliyordu.

'Çin ekonomisindeki büyüme beklentileri etkilenebilir'

Dünyanın en kalabalık ülkesi ve ikinci büyük ekonomisi konumunda olan Çin'de salgın nedeniyle 361 kişi hayatını kaybetti.

Karantina önlemleri kapsamında yaklaşık 50 milyon kişi, oldukça kısıtlı bir hayat yaşamak durumunda bırakıldı.

3 Şubat Pazartesi günü itibariyla, 17 binden fazla kişinin virüs taşıdığı doğrulandı.

Ülkenin turizm sektörü, halkın seyahat etmekten kaçınması nedeniyle zarar gördü.

Birçok şirketin, fabrikalarını geçici olarak tatil ettiği de belirtiliyor.

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