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Çin, Hong Kong lideri ve polisine desteğini yineledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 13:44 | Son Güncelleme

Çin Dışişleri Bakanlığı: - "Çin merkezi hükümeti, Baş Yönetici'nin Hong Kong hükümetini yönetmesini, Hong Kong Polis Gücünün yasaları uygulamasını kararlılıkla destekliyor"

PEKİN (AA) - Çin Dışişleri Bakanlığı, Hong Kong Özel İdari Bölgesi Baş Yöneticisi Carrie Lam yönetiminin ve polis güçlerinin yasaları uygulamasını kararlılıkla desteklediklerini bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü Gıng Şuang, başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, hafta sonu gittiği Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki şiddet olaylarına dönüşen protestolara ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Çin merkezi hükümeti, Baş Yönetici'nin Hong Kong hükümetini yönetmesini, Hong Kong Polis Gücünün yasaları uygulamasını kararlılıkla destekliyor." diyen Gıng, bölgede uygulanan "bir ülke iki sistem" politikasının uygulanmasına yönelik kararlılık vurgusu yaptı.

Gıng, başta ABD'li olmak üzere bazı siyasilerin Hong Kong'a yönelik açıklamalarına karşı çıkarak, "Hong Kong meselesi, Çin'in iç işleridir. Biz herhangi bir devlet, örgüt ve kişinin Hong Kong'un iç işlerine müdahale etmesine karşı çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sözcü, kimsenin Çin'in ulusal güvenliğini korumaya yönelik kararlılığını hafife almaması gerektiğine dikkati çekerek, nüfusu 1,4 milyarı bulan Çin halkının en büyük isteğinin Hong Kong'da şiddetin durması ve bölgede düzenin sağlanması olduğunu kaydetti.

- Protestolarda şiddet dalgası

Hong Kong'da haziranda şüphelilerin Çin'e iadesi yasa tasarısına karşı başlayan demokrasi yanlısı protestolarda, son haftalarda protestocularla polis arasındaki çatışma ve şiddet olayları arttı.

Resmi verilere göre, kentte hazirandan bu yana yaklaşık 4 bin protestocu gözaltına alındı.

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