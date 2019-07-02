Çin Hong Kong Yasama Meclisini basan protestocuları kınadı

HONG KONG (AA) - Pekin yönetimi, Hong Kong'da zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemelere karşı çıkılan protestolar sırasında bir grup göstericinin Yasama Meclisi binasını basmasını kınadı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, yaptığı açıklamada, Pekin yönetiminin güçlü şekilde Hong Kong yönetiminin arkasında olduğunu belirtti. Hong Kong'da binanın cam kapılarını ve metal bariyerlerini kırarak Yasama Meclisini basan protestoculara tepki gösteren Gıng, "Bu şiddet içeren saldırılar sosyal düzeni tehlikeye atan ve hukuku ayaklar altına alan ciddi yasa dışı davranışlardır. Güçlü şekilde kınıyoruz." diye konuştu. Gıng, Hong Kong'daki olaylara ilişkin yabancı hükümetlerden gelen açıklama ve müdahaleleri reddettiklerini ifade ederek, diğer ülkelerin şiddet içeren suçları desteklememesi ve yanlış sinyaller göndermemesi gerektiğini kaydetti. Bu arada Çin Komünist Partisinin gazetesi Global Times'da yayınlanan başyazıda, "kendini beğenmiş" diye nitelendirilen protestocuların hukuka saygılarının olmadığı savunuldu.

- Lam'a yine istifa çağrısı Buna karşın, göstericilerin önemli isimlerinden Joshua Wong, Meclisin basılması ve tahrip edilmesinin bazıları tarafından eleştirilmesinin anlaşılabildiğini ancak gösterilere yoğun katılımın Hong Kong yönetimine ilettikleri taleplerin desteklendiği anlamına geldiğini söyledi. Wong, artık yeterli bir yönetici olarak görmediği Hong Kong Özel İdari Bölge Baş Yöneticisi Carrie Lam'ın, meydanlarda protestocuların tekrarladığı gibi istifa etmesi gerektiğini belirtti. Hong Kong'un yönetiminin İngiltere'den Çin'e devredilişinin 22'nci yıl dönümünde binlerce kişi protestolar için dün sokaklara çıkarken, protestocuların gündeminde kısa süre önce kentte yine büyük gösterilere neden olan ve bu gösteriler nedeniyle askıya alınan zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenleme vardı. Yasama Meclisi önünde oturma eylemi yapan bir grup protestocu, binanın cam kapılarını ve metal bariyerlerini kırarak içeri girmiş, binada maddi zarara sebep olmuştu. Eylemciler ayrıca, Hong Kong Özel İdare Bölgesi amblemini de renkli spreylerle boyamıştı.