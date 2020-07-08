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Çin Hong Kong'da Ulusal Güvenlik Ofisi Açtı

08.07.2020 18:12 | Son Güncelleme

Çin, kontrolu altındaki özerk Hong Kong’da tartışmaya neden olan yeni yasa kapsamında ulusal güvenlik ofisi açtı. Ofisin açılışını Çin hükümetine verdiği destek nedeniyle eleştirilen Hong Kong lideri Carrie Lam yaptı

Çin Hong Kong'da Ulusal Güvenlik Ofisi Açtı

Çin, kontrolu altındaki özerk Hong Kong’da tartışmaya neden olan yeni yasa kapsamında ulusal güvenlik ofisi açtı. Ofisin açılışını Çin hükümetine verdiği destek nedeniyle eleştirilen Hong Kong lideri Carrie Lam yaptı.

Yeni ofis, dünyanın önemli finans merkezlerinden Hong Kong’da turistik açıdan önemli bir nokta olan Metropark Otel’de açıldı. Açılışa Hong Kong lideri Carrie Lam’in yanı sıra güvenlik ofisinin yeni atanan başkanı Zheng Yanxiong, Pekin’in Hong Kong’daki elçisi Luo Huining ve eski elçiler Tung Chee-hwa ve Leung Chun-ying de katıldı.

Luo, açılış töreninde, ofisin açılmasını savunarak, “Gizli amaçları olanlar, Çin karşıtı olanlar ve Hong Kong’un istikrarını bozmak isteyenler sadece ofisi lekelemekle kalmadılar, Hong Konglularda gereksiz endişe ve korku yaratma çabasıyla ana kara Çin’de hukuk sistemini ve hukukun üstünlüğünü kirlettiler” şeklinde konuştu.

Hong Kong Eğitim Dairesi, ofisin açıldığı gün öğrencilerin demokrasi yanlısı hareketin marşı haline gelen ‘Hong Kong’a Övgü’ adlı şarkıyı seslendirmesini ve çalmasını yasakladı.

Çin’de geçen ay yürürlüğe giren, Hong Kong’la ilgili yeni ulusal güvenlik yasasına göre, terör, bölücülük, devleti yıkma ve yabancı güçlerle işbirliği suçlarından yargılananlar ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilecek.

Yasa, 2019 yılının ikinci yarısında Hong Kong’da yerel yönetim ve Çin hükümetine karşı başlatılan demokrasi yanlısı protestoların ardından Çin hükümetince ulusal güvenliği sağlama gerekçesiyle devreye sokuldu. Protestolarda zaman zaman şiddet eylemleri ve göstericilerle güvenlik güçleri arasında çatışmalar da yaşanmıştı.

Muhalifler, yasanın, 1997 yılında İngiliz kontrolundan çıkarılarak Çin’e özerklik statüsüyle devredilen Hong Kong’da yürürlükte olan ‘tek ülke, iki sistem’ ilkesini ortadan kaldırdığını savunuyor.

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