‘Çin Hong Kong’daki Gösterileri Güç Kullanarak Bastırabilir’ 

Liu Xiaoming “Çin merkezi hükümeti şiddete yönelen bir avuç kişinin Hong Kong’u tehlikeli bir yöne ve tehlikeli bir uçuruma doğru sürüklemesine asla izin vermeyecek” ifadelerini kullandı.

Çinli diplomat Hong Kong anayasasının “Hükümet kentteki Çin garnizonundan nizamın sağlanması konusunda yardım talep edebilir” maddesine atıfta bulunarak “Merkezi hükümet arkasına yaslanıp olan bitene seyirci kalamaz. Her huzursuzluğu hızlı bir şekilde bastırmak üzere Temel Kanun’un sınırları kapsamında yeterli çözümümüz ve gücümüz mevcut” şeklinde konuştu.

Çin’in İngiltere Büyükelçisi Liu Xiaoming Perşembe günü İngiltere’nin başkenti Londra’da yabancı basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çinli diplomat sert konuştu; durumun daha da kötüleşmesi halinde Pekin’in Hong Kong’daki gösterileri bastırmak için güç kullanabileceğinin mesajını verdi.

Pekin’in Hong Kong sınırına askeri araç ve birlik sevkiyatının ardından Çin ordusuna bağlı birliklerden Halkın Silahlı Polisi sınırdaki bir stadyumda tatbikat gerçekleştirdi. Çinli üst düzey yetkililer, durumun kötüleşmesi halinde Pekin’in gösterileri bastırmak için güç kullanabileceği mesajını verdi.

Gazetedeki haberde “Hong Kong hukukun üstünlüğünü tek başına yeniden tesis edemez ve olaylar daha da büyürse, o zaman merkezi hükümetin Temel Kanun kapsamında doğrudan adım atması zorunlu olur” denildi. Hong Kong sınırındaki Shenzhen’e sevkiyatın da açık bir uyarı olduğu ifade edildi.

Çin’de devletin kontrolundaki etkilli gazetelerden Global Times’ın Cuma günü için hazırlanan baskısında da Çin’in güç kullanarak Hong Kong’daki olaylara müdahale edebileceği konusunda uyarı yer aldı.

Çinli diplomat bazı İngiliz siyasetçileri de Hong Kong konusunda müdahalelerinde sömürgeci zihniyet benimsemekle suçladı. Çin’in İngiltere Büyükelçisi “Olayların nizami şekilde sona ermesini umuyoruz. Bu esnada en kötüsüne hazırlıklıyız” dedi.

Hong Kong krizinde Çin’in olası müdahalesini neyin tetikleyebileceği konusundaki sorulara yanıt vermekten kaçınan Çinli diplomat yaşanan olayları “radikal sokak protestoları” olarak gördüklerini ve olayların terör işareti gösterdiği ifadelerini tekrarladı.

Çin’in İngiltere Büyükelçisi Çarşamba günü ABD Başkanı Donald Trump’ın Pekin’e Hong Kong sorununu insani bir şekilde çözülmesi yönünde yaptığı çağrıyı da reddetti, Çin’in toprak konusunda pazarlık yapmayacağı mesajını verdi.

“Askeri sevkiyat protestoculara gözdağı”

Shenzhen’e yapılan sevkiyata ve verilen gözdağına karşın Hong Kong’da görevli çok sayıda batılı ve Asyalı diplomat Çin’in Hong Kong sokaklarına kendi askerlerini konuşlandırma isteğinin pek olmadığını ifade ediyor.

Haber ajansı Reuters’a konuşan ABD’li bir yetkili de Çarşamba günü yaptığı açıklamada Hong Kong sınırına yapılan sevkiyatın protestoculara gözdağı verme amacı taşıdığı kanısında.

