Çin Hubei-Türkiye Yatırım ve Ticaret Semineri

"Hubei, uluslararası lojistik merkezi tamamlandığında Asya'nın en büyük lojistik merkezi olacaktır. Kara yolu, deniz yolu ve hava yolu Hubei'in gelişimine imkan sunuyor. Hubei, 'Bir Kuşak, Bir Yol' projesinde önemli ve stratejik bir konumda olması nedeniyle her bölgenin sermaye ve yatırımlarının ilgi noktasına haline geldi. Yeni dönemde Çin'in 'Bir Kuşak, Bir Yol' insiyatifi ve Türkiye'nin Orta Koridor girişimi antik İpek Yolu'nu yeniden canlandıracak, Çin ile Türkiye ilişkilerine katkı sağlayacak."

İSTANBUL (AA) - China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) Hubei Sub Council Başkanı Zhou Caijuan, "Yeni dönemde Çin'in 'Bir Kuşak, Bir Yol' insiyatifi ve Türkiye'nin Orta Koridor girişimi antik İpek Yolu'nu yeniden canlandıracak, Çin ile Türkiye ilişkilerine katkı sağlayacak." dedi.

DEİK Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanı Murat Kolbaşı da düzenlenen seminerin ikili ilişkilerin gelişimi için önem arz ettiğini belirterek, "Çin'in ekonomik olarak 4. büyük eyaleti Hubei ile Türkiye arasında 100 milyon dolarlık ticari fark var. Bunun kapatılması ve onların da Türkiye'den ürün alması konusunda kendilerinden söz istiyorum." diye konuştu.

Tarihsel olarak iki ülkenin birbirine çok yakın ancak halkların birbirini sanat, spor ve değişik alanlarda tanıması konusunda uzak olduğuna işaret eden Kolbaşı, "Her zaman ticari konuşuyoruz fakat spor, sanat gibi farklı alanlarda Çin ve Türkiye arasında iş birlikleri ve öğrenci transferi konularında gelişme bekliyoruz. Asya kıtasının Batı ucundaki ülkemizi Çinlilere tanıtmak için Hubei eyaletindeki tüm firmalarla iş birliği yapmak için de hazırız." ifadelerini kullandı.

Kolbaşı, Türk şirketlerin Çin'de, Çinli şirketlerin Türkiye'de yatırım yapması gerektiğinin altını çizdi.

Çin İstanbul Ticaret Ataşesi Huang Songfeng ise Çin'de ve Türkiye'deki yeni iş birliklerine değinerek, "Çin ve Türkiye'deki ticari ilişki gerçekten çok iyi bir noktada. Daha önemlisi ileriye yönelik büyük potansiyeli mevcut. Birbirini tamamlayıcı olması da çok önemli. Geleceği umut verici görüyoruz." şeklinde konuştu.