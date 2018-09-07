İSTANBUL (AA) - China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) Hubei Sub Council Başkanı Zhou Caijuan, "Yeni dönemde Çin'in 'Bir Kuşak, Bir Yol' insiyatifi ve Türkiye'nin Orta Koridor girişimi antik İpek Yolu'nu yeniden canlandıracak, Çin ile Türkiye ilişkilerine katkı sağlayacak." dedi.
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Çin İş Konseyi ve CCPIT Hubei Alt Konseyi iş birliğinde Çin Hubei-Türkiye Yatırım ve Ticaret Semineri düzenlendi.
Zhou Caijuan, Çin'de bulunan Hubei eyaletindeki fırsatları anlatarak, şu bilgileri verdi:
"Hubei, uluslararası lojistik merkezi tamamlandığında Asya'nın en büyük lojistik merkezi olacaktır. Kara yolu, deniz yolu ve hava yolu Hubei'in gelişimine imkan sunuyor. Hubei, 'Bir Kuşak, Bir Yol' projesinde önemli ve stratejik bir konumda olması nedeniyle her bölgenin sermaye ve yatırımlarının ilgi noktasına haline geldi. Yeni dönemde Çin'in 'Bir Kuşak, Bir Yol' insiyatifi ve Türkiye'nin Orta Koridor girişimi antik İpek Yolu'nu yeniden canlandıracak, Çin ile Türkiye ilişkilerine katkı sağlayacak."
DEİK Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanı Murat Kolbaşı da düzenlenen seminerin ikili ilişkilerin gelişimi için önem arz ettiğini belirterek, "Çin'in ekonomik olarak 4. büyük eyaleti Hubei ile Türkiye arasında 100 milyon dolarlık ticari fark var. Bunun kapatılması ve onların da Türkiye'den ürün alması konusunda kendilerinden söz istiyorum." diye konuştu.
Tarihsel olarak iki ülkenin birbirine çok yakın ancak halkların birbirini sanat, spor ve değişik alanlarda tanıması konusunda uzak olduğuna işaret eden Kolbaşı, "Her zaman ticari konuşuyoruz fakat spor, sanat gibi farklı alanlarda Çin ve Türkiye arasında iş birlikleri ve öğrenci transferi konularında gelişme bekliyoruz. Asya kıtasının Batı ucundaki ülkemizi Çinlilere tanıtmak için Hubei eyaletindeki tüm firmalarla iş birliği yapmak için de hazırız." ifadelerini kullandı.
Kolbaşı, Türk şirketlerin Çin'de, Çinli şirketlerin Türkiye'de yatırım yapması gerektiğinin altını çizdi.
Çin İstanbul Ticaret Ataşesi Huang Songfeng ise Çin'de ve Türkiye'deki yeni iş birliklerine değinerek, "Çin ve Türkiye'deki ticari ilişki gerçekten çok iyi bir noktada. Daha önemlisi ileriye yönelik büyük potansiyeli mevcut. Birbirini tamamlayıcı olması da çok önemli. Geleceği umut verici görüyoruz." şeklinde konuştu.
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- "Çinli şirketlerin yatırımları 2 milyar doları aştı"
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Yetkilisi Ahmet Burak Dağlıoğlu, 900'den fazla Çin sermayeli şirketin Türkiye'de faaliyet gösterdiğini ve bu şirketlerin Türkiye'deki doğrudan yatırımlarının 2 milyar doları aştığını söyledi.
Türkiye'ye uluslararası doğrudan yatırımların son dönemde büyük ivme kazandığını anlatan Dağlıoğlu, Türkiye'nin bulunduğu konum nedeniyle birçok uluslararası firmanın Türkiye'de üretim yaptığını, lojistik ve yatırım merkezi kurduğunu ve Ar-Ge faaliyetleri yürüttüğünü kaydetti.
Dağlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin Türkiye'de yatırım yapmak isteyen tüm uluslararası yatırımcılara kolaylık sağladığını ve yatırımın her aşamasında kendilerine destek olduğunu vurguladı.
Açılış konuşmalarının ardından, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Hubei Eyaleti'nden başta turizm, lojistik, inşaat, kimyevi ürünler, gıda, eczacılık ve finans sektörlerinden gelen firma temsilcileri ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi.
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