İSTANBUL (AA) - China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) Hubei Sub Council Başkanı Zhou Caijuan, "Yeni dönemde Çin'in 'Bir Kuşak, Bir Yol' insiyatifi ve Türkiye'nin Orta Koridor girişimi antik İpek Yolu'nu yeniden canlandıracak, Çin ile Türkiye ilişkilerine katkı sağlayacak." dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Çin İş Konseyi ve CCPIT Hubei Alt Konseyi iş birliğinde Çin Hubei-Türkiye Yatırım ve Ticaret Semineri düzenlendi.

Zhou Caijuan, Çin'de bulunan Hubei eyaletindeki fırsatları anlatarak, şu bilgileri verdi:

"Hubei, uluslararası lojistik merkezi tamamlandığında Asya'nın en büyük lojistik merkezi olacaktır. Kara yolu, deniz yolu ve hava yolu Hubei'in gelişimine imkan sunuyor. Hubei, 'Bir Kuşak, Bir Yol' projesinde önemli ve stratejik bir konumda olması nedeniyle her bölgenin sermaye ve yatırımlarının ilgi noktasına haline geldi. Yeni dönemde Çin'in 'Bir Kuşak, Bir Yol' insiyatifi ve Türkiye'nin Orta Koridor girişimi antik İpek Yolu'nu yeniden canlandıracak, Çin ile Türkiye ilişkilerine katkı sağlayacak."