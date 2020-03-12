Çin hükümetinin sağlık danışmanı: Koronavirüs haziran ayında bitebilir

Halkın Günlüğü gazetesinin haberine göre Cong, dünyanın birçok ülkesinde koronavirüsün yayılmasına ilişkin, genel anlamda virüsün sıcakların artmasından dolayı yaz sezonunda çok aktif olmayacağı öngörüsünde bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi olarak ilan edilen yeni tip koronavirüs salgınının haziran ayı itibarıyla bitebileceğini belirten Çin hükümetinin sağlık danışmanı Cong Nanşan, "Salgının ciddi şekilde etkilediği ülkelerin verdiği öneme bağlı olarak, haziranda salgının bitmesinin beklenebileceğini düşünüyorum" ifadesini kullandı.

2003'te SARS'a karşı verdiği mücadeleyle tanınan 83 yaşındaki epidemiyolog Cong, ülkede bulunan birçok hastanın asemptomatik (belirti gösteremeyen) vakalar ve yeniden enfeksiyon bulaştırma oranının çok düşük olduğunu da ifade etti.

Öte yandan, 15 Nisan tarihinin önemine değinen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy dün yaptığı açıklamada, şunları söylemişti:

"15 Nisan virüs açısından hassas bir tarih. Mümkünse yurt dışından Türkiye'ye turizm talebinin nisan sonuna ertelenmesi mantıklı geliyor. Geçen seneye kıyasla daha az turistin gelmesini sağlamanın sağlıklı çözüm olacağına karar verdik. Bakanlığımıza bağlı genel müdürlüklerin etkinlik ve organizasyonlarını nisan sonrasına ertelemek gündemde. Oteller sezon açılışı mart değil nisan sonunda yapmalı."