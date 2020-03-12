Çin hükümetinin sağlık danışmanı: Koronavirüs haziran ayında bitebilir

Halkın Günlüğü gazetesinin haberine göre Cong, dünyanın birçok ülkesinde koronavirüsün yayılmasına ilişkin, genel anlamda virüsün sıcakların artmasından dolayı yaz sezonunda çok aktif olmayacağı öngörüsünde bulundu.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi olarak ilan edilen yeni tip koronavirüs salgınının haziran ayı itibarıyla bitebileceğini belirten Çin hükümetinin sağlık danışmanı Cong Nanşan, "Salgının ciddi şekilde etkilediği ülkelerin verdiği öneme bağlı olarak, haziranda salgının bitmesinin beklenebileceğini düşünüyorum" ifadesini kullandı.
2003'te SARS'a karşı verdiği mücadeleyle tanınan 83 yaşındaki epidemiyolog Cong, ülkede bulunan birçok hastanın asemptomatik (belirti gösteremeyen) vakalar ve yeniden enfeksiyon bulaştırma oranının çok düşük olduğunu da ifade etti.
Öte yandan, 15 Nisan tarihinin önemine değinen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy dün yaptığı açıklamada, şunları söylemişti:
"15 Nisan virüs açısından hassas bir tarih. Mümkünse yurt dışından Türkiye'ye turizm talebinin nisan sonuna ertelenmesi mantıklı geliyor. Geçen seneye kıyasla daha az turistin gelmesini sağlamanın sağlıklı çözüm olacağına karar verdik. Bakanlığımıza bağlı genel müdürlüklerin etkinlik ve organizasyonlarını nisan sonrasına ertelemek gündemde. Oteller sezon açılışı mart değil nisan sonunda yapmalı."
Diğer yandan Ulusal Sağlık Komisyonu (NHC) Basın Sözcüsü Mi Fıng da şu an itibarıyla koronavirüsün merkez üssü Hubey eyaletine bağlı Vuhan şehri dışında bütün bölgelerde bir haftadan bu yana yeni vakaya rastlanmadığını belirtti.
"Söz konusu bilgiler genel anlamda ülkemizde salgının zirve dönemini geçtiğini, düşük seviyede devam ettiğini ve yeni vaka sayılarının azalmayı sürdürdüğünü gösteriyor" ifadesini kullanan Mi, ancak bu durumun salgınla mücadelede gevşemeye ve yorulmaya neden olmaması gerektiğini vurguladı.
Çin'de havaların ısınmasının ve alınan önlemlerin, salgının yavaşlamasında büyük etken olduğu belirtilirken, nisan ayı sonlarında, geliştirilen koronavirüs aşılarının klinik deneylerine başlanması bekleniyor.
Ülkede salgınla mücadele önlemleri nedeniyle henüz tam olarak ekonomik faaliyetlere başlanamazken, bir kentten başka bir kente gidenlerin de kendilerini 14 gün boyunca evlerinde karantina altına alması gerekiyor.
NHC’den gün içinde yapılan yazılı açıklamada, virüsten hayatını kaybedenlerin sayısının 3172’ye çıktığı, saptanan koronavirüs vakasının 80 bini aştığı kaydedilmişti.
Dünya genelinde birçok ülkede hızla artan koronavirüs kaynaklı ölüm ve vaka sayısı nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsün, pandemi olarak nitelendirilebileceğini değerlendirdiklerini açıklamıştı.