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Çin'i kum fırtınası vurdu

DÜNYA HABERLERİ  | 27.11.2018 16:23 | Son Güncelleme

Çin'in kuzeyindeki Kansu eyaletinin Zhangye şehrini kum fırtınası vurdu.

Çin'i kum fırtınası vurdu

Çin'in kuzeyindeki Kansu eyaletinin Zhangye şehrini vuran kum fırtınası nedeniyle bölgede, yüksekliği yaklaşık 100 metreye ulaşan bir kum duvarı oluştu.

Fırtınada, sert rüzgarların etkisiyle yüksekliği yaklaşık 100 metreyi bulan kum duvarı oluştu. Saniyede 17 metre hızla ilerleyen kum fırtınası, bölgedeki kasabayı 5 dakika içinde yuttu.

Zhangye itfaiyesi, fırtına nedeniyle acil durum müdahale planını etkinleştirdi.

Kum fırtınası, Zhangye şehrindeki bazı otobanlarda görüş mesafesini 100 metrenin altına düşürdü.

Uzmanlar ise başka kum fırtınalarının da başkent Pekin'de etkili olabileceği uyarısında bulundu.

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çin Kum Fırtınası zhangye

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