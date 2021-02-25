Çin İki Corona Aşısına Daha Onay Verdi

Çin, iki Corona virüsü aşısının daha yaygın kullanımına onay verdi. Böylece Çin’de ülke içinde üretilen ve halka uygulanması için ilgili makamın onayını alan aşı sayısı dörde yükseldi.

Onay alan son iki aşı, CanSino Biologics (CanSinoBIO) ve devlet destekli ilaç şirketi Sinopharm’a bağlı Wuhan Biyolojik Ürünler Enstitüsü tarafından üretildi.

Çin’de daha önce de bu ay başında Sinovac Biotech’in aşısı ve geçen yıl da Sinopharm’ın Pekin’deki biriminin geliştirdiği bir diğer aşı onaylanmıştı.

Çin Ulusal Tıbbi Ürünler Dairesi’nce yaygın kullanım için resmi onay almadan önce Sinopharm’ın iki aşısından milyonlarca doz ve Sinovac aşısı, Çin’in aşılama programı kapsamında uygulanmaya başlamıştı. Program, daha yüksek düzeyde enfeksiyon riski taşıyan seçilmiş grupları kapsıyor.

CanSinoBIO’nun aşısına, askeri personel tarafından kullanımı için yeşil ışık yakılmıştı.

Çin bugüne kadar Batılı ilaç üreticileri tarafından geliştirilen Corona virüsü aşılarına onay vermedi.

Onaylanan dört Çin aşısı normal dondurucu derecelerinde muhafaza edilebiliyor. Bu özelliğe sahip aşılar, uzun vadeli depolama için çok daha soğuk dereceler gerektiren Moderna ve Pfizer’ın aşılarını kullanmada zorluk çekebilen daha yoksul ülkeler açısından cazip gelebiliyor.