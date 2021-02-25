Çin İki Corona Aşısına Daha Onay Verdi

Çin, iki Corona virüsü aşısının daha yaygın kullanımına onay verdi. Böylece Çin’de ülke içinde üretilen ve halka uygulanması için ilgili makamın onayını alan aşı sayısı dörde yükseldi.
Onay alan son iki aşı, CanSino Biologics (CanSinoBIO) ve devlet destekli ilaç şirketi Sinopharm’a bağlı Wuhan Biyolojik Ürünler Enstitüsü tarafından üretildi.
Çin’de daha önce de bu ay başında Sinovac Biotech’in aşısı ve geçen yıl da Sinopharm’ın Pekin’deki biriminin geliştirdiği bir diğer aşı onaylanmıştı.
Çin Ulusal Tıbbi Ürünler Dairesi’nce yaygın kullanım için resmi onay almadan önce Sinopharm’ın iki aşısından milyonlarca doz ve Sinovac aşısı, Çin’in aşılama programı kapsamında uygulanmaya başlamıştı. Program, daha yüksek düzeyde enfeksiyon riski taşıyan seçilmiş grupları kapsıyor.
CanSinoBIO’nun aşısına, askeri personel tarafından kullanımı için yeşil ışık yakılmıştı.
Çin bugüne kadar Batılı ilaç üreticileri tarafından geliştirilen Corona virüsü aşılarına onay vermedi.
Onaylanan dört Çin aşısı normal dondurucu derecelerinde muhafaza edilebiliyor. Bu özelliğe sahip aşılar, uzun vadeli depolama için çok daha soğuk dereceler gerektiren Moderna ve Pfizer’ın aşılarını kullanmada zorluk çekebilen daha yoksul ülkeler açısından cazip gelebiliyor.
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün verdiği bilgiye göre, Çin 27 ülkeye aşı ihraç ediyor ve 53 ülkeye de ücretsiz dozlar sağlıyor.
Son aşama deneylerin ilk sonuçlarına göre Sinopharm’ın Wuhan’daki biriminin geliştirdiği aşı, Corona virüsüne karşı yüzde 71,25 düzeyinde etkili. Benzer teknolojiyi kullanan Pekin biriminin geliştirdiği aşıysa yüzde 79,34 düzeyinde etkili.
Sinovac da, Brezilya’da yürütülen üçüncü aşama klinik deneylerin, aşının COVID-19’a karşı yüzde 50,65 düzeyinde etkili olduğunu, Türkiye’deki insanlı testlerdeyse ilk sonuçlara göre bu oranın yüzde 91,25 olarak belirlendiğini açıklamıştı.
CanSinoBIO da, aşısının, ilk dozun uygulanmasından 28 gün sonra, semptomatik COVID-19 hastalığına karşı yüzde 68,83 etkili olduğunu belirtti. İlk dozun 4 hafta sonrasındaysa bu oranın yüzde 65,28’e düştüğü bilgisi verildi.