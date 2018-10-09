HABER

Çin ile ABD arasında "iç işleri" gerginliği

09.10.2018 05:14 | Son Güncelleme

Çin yönetimi ABD Başkan Yardımcısı'nın iç işlerine müdahale suçlamasını sert dille geri çevirdi.

Çin ile ABD arasında "iç işleri" gerginliği

Mike Pence Pekin'i ABD'deki önemli seçimler öncesinde Amerikan kamuoyunu etkilemeye çalışmakla suçlamıştı.Pekin yönetimi, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Çin'in ABD'deki seçimleri etkilemeye çalıştığına dair suçlamasının "mesnetsiz" olduğunu açıkladı ve suçlamayı geri çevirdi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying ABD Başkan Yardımcısı'nın suçlamasının "Çin'e hakaret" anlamına geldiğini söyledi.

Mike Pence Washington Hudson Enstitüsündeki yoğun ilgiyle karşılanan konuşmasında Çin yönetimini ABD Başkanı Donald Trump'a karşı çalışmakla suçlamış, Pekin'in ABD'nin içişlerine karıştığını ve Kasım ayındaki Kongre ara seçimleriyle 2020 yılındaki Başkanlık seçimi öncesinde Amerikan kamuoyunu etkilemeye çalıştığını söylemişti.

Çin'in "başka bir ABD Başkanı istediğini" söyleyen Mike Pence, "Pekin yönetiminin ithal Amerikan mallarına koyduğu vergilerle Trump taraftarlarının çoğunlukta olduğu eyaletlerdeki sanayi branşlarını zor duruma sokmayı amaçladığını" belirtmişti.

Ticaret savaşı, Pekin'in Güney Çin Denizi üzerinde hak iddia etmesi ve diğer anlaşmazlık konuları nedeniyle ABD ile Çin arasındaki ilişkiler donma noktasına geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo önümüzdeki Pazartesi günü Pekin'e gidecek. Pompeo'nun, Tokyo, Pyongyang ve Seul temaslarını izleyecek olan Pekin ziyaretinde Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması ve Kore yarımadasında alınabilecek karşılıklı güven arttırıcı tedbirler görüşülecek.

DW, dpa/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERÜnlü yıldız ile genç sevgilisi herkesin içinde...Ünlü yıldız ile genç sevgilisi herkesin içinde...
Washington'da Kavanaugh protestosuWashington'da Kavanaugh protestosu
Eski Devlet Başkanına Rüşvet Almaktan 15 Yıl Hapis CezasıEski Devlet Başkanına Rüşvet Almaktan 15 Yıl Hapis Cezası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: Siyaseti bırakıyorum

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: Siyaseti bırakıyorum

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

İlber Ortaylı İsmet İnönü'nün o fotoğrafını anlattı: Oradaydım

İlber Ortaylı İsmet İnönü'nün o fotoğrafını anlattı: Oradaydım

Arka Sıradakiler'in Özge'si Avlu dizisine katıldı son halini görenler şaştı kaldı!

Arka Sıradakiler'in Özge'si Avlu dizisine katıldı son halini görenler şaştı kaldı!

Yeni Gelin setinde aşk bombası! Sema Keçik'in 25 yaş küçük sevgilisi

Yeni Gelin setinde aşk bombası! Sema Keçik'in 25 yaş küçük sevgilisi

Erzurum'da korkunç iddia! İkisi de siyah giyimliydi

Erzurum'da korkunç iddia! İkisi de siyah giyimliydi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kavanaugh, Beyaz Saray'da düzenlenen törende yemin etti

Kavanaugh, Beyaz Saray'da düzenlenen törende yemin etti

Trump'tan kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı açıklaması

Trump'tan kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı açıklaması

ABD'de 'Michael' kasırgası alarmı! Bölge için tahliye kararı verildi

ABD'de 'Michael' kasırgası alarmı! Bölge için tahliye kararı verildi

Eski sevgilisine ilişkiye girdiği fotoğrafı gönderdi ve…

Eski sevgilisine ilişkiye girdiği fotoğrafı gönderdi ve…

ABD'den kriz çıkaracak hamle sinyali!

ABD'den kriz çıkaracak hamle sinyali!

Fakir hayatına dayanamadı bekaretini satılığa çıkardı!

Fakir hayatına dayanamadı bekaretini satılığa çıkardı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.