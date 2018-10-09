Mike Pence Pekin'i ABD'deki önemli seçimler öncesinde Amerikan kamuoyunu etkilemeye çalışmakla suçlamıştı.Pekin yönetimi, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Çin'in ABD'deki seçimleri etkilemeye çalıştığına dair suçlamasının "mesnetsiz" olduğunu açıkladı ve suçlamayı geri çevirdi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying ABD Başkan Yardımcısı'nın suçlamasının "Çin'e hakaret" anlamına geldiğini söyledi.
Mike Pence Washington Hudson Enstitüsündeki yoğun ilgiyle karşılanan konuşmasında Çin yönetimini ABD Başkanı Donald Trump'a karşı çalışmakla suçlamış, Pekin'in ABD'nin içişlerine karıştığını ve Kasım ayındaki Kongre ara seçimleriyle 2020 yılındaki Başkanlık seçimi öncesinde Amerikan kamuoyunu etkilemeye çalıştığını söylemişti.
Çin'in "başka bir ABD Başkanı istediğini" söyleyen Mike Pence, "Pekin yönetiminin ithal Amerikan mallarına koyduğu vergilerle Trump taraftarlarının çoğunlukta olduğu eyaletlerdeki sanayi branşlarını zor duruma sokmayı amaçladığını" belirtmişti.
Ticaret savaşı, Pekin'in Güney Çin Denizi üzerinde hak iddia etmesi ve diğer anlaşmazlık konuları nedeniyle ABD ile Çin arasındaki ilişkiler donma noktasına geldi.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo önümüzdeki Pazartesi günü Pekin'e gidecek. Pompeo'nun, Tokyo, Pyongyang ve Seul temaslarını izleyecek olan Pekin ziyaretinde Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması ve Kore yarımadasında alınabilecek karşılıklı güven arttırıcı tedbirler görüşülecek.
DW, dpa/AG, BÖ
© Deutsche Welle Türkçe
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