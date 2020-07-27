HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Çin ile ABD arasındaki konsolosluk gerginliği tırmanıyor

Çin ile ABD arasındaki konsolosluk gerginliği tırmanıyor

27.07.2020 11:08 | Son Güncelleme

Çin, ABD'den Chengdu'daki konsolosluğunu kapatmasını istemesinin ardından bugün konsolosluk binasını devraldı.

Çin’in hareketi ABD’ye diplomatik misilleme olarak geldi.Dünyanın en büyük iki ekonomisi Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Çin arasındaki konsolosluk gerginliği tırmanmaya devam ediyor. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Chengdu'daki konsolosluğun Pazartesi sabahı kapatıldığı ve Çinli yetkililerin binayı devraldığı belirtildi.

ABD elçiliği Twitter hesabından yayınladığı bir videoda Chengdu’daki konsolosluğun iki ülke arasında karşılıklı anlayışı geliştirdiği belirtilerek "Siz sonsuza dek özleyeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Geçen hafta ABD'nin ani bir kararla Çin'in Houston kentindeki konsolosluğunu kapatmasını istemesinden saatler önce, Çin'in Houston konsolosluğu çalışanlarının konsolosluk bahçesinde bazı dökümanları yakmasının görülmesi ile başlayan gerilim devam ediyor.

Geçtiğimiz Cuma günü ABD, Çin'den Houston elçiliğini boşaltmasını istemiş, Çin Halk Cumhuriyeti de ABD'nin bu talebini kınadığını açıklayarak, Chengdu'daki ABD konsolosluğun kapatılması için 72 saat süre tanımıştı. 1985 yılında açılan Chengdu konsolosluğunun 150'si yerel olmak üzere 200 civarında çalışanı bulunuyordu.

Çin'in San Francisco, Los Angeles, Chicago ve New York’taki konsoloslukları faaliyetlerine devam ederken, ABD'nin Çin’de dört konsolosluğu ve bir büyükelçiliği faaliyetlerini sürdürüyor.

Çin-ABD ilişkilerindeki gerginlik, ticaret, teknoloji, koronavirüs salgını ve Güney Çin Denizi üzerindeki egemenlik hakları konularındaki görüş ayrılıkları nedeniyle son dönemde giderek artıyor.
Reuters /SSB,ET

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Arnavutköy'de bomba alarmı! Arnavutköy'de bomba alarmı!
Gizli kod 'insanlığın son umudu'na taşındıGizli kod 'insanlığın son umudu'na taşındı
2020 LGS sonucu açıklandı, işte sınav sonucu öğrenme ekranı!2020 LGS sonucu açıklandı, işte sınav sonucu öğrenme ekranı!

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor

Erdoğan talimat verdi: Bina boşaltılıyor

Erdoğan talimat verdi: Bina boşaltılıyor

Ünlü şefle ilgili anlattıklarıyla herkesi şaşırttı! "Şaka mı bu adam?"

Ünlü şefle ilgili anlattıklarıyla herkesi şaşırttı! "Şaka mı bu adam?"

Özlem Yıldız'ı kızdıran soru: Değirmenin suyu nereden geliyor?

Özlem Yıldız'ı kızdıran soru: Değirmenin suyu nereden geliyor?

YKS 2020 sonuçları açıklandı!

YKS 2020 sonuçları açıklandı!

DSÖ'den dünyayı korkutan açıklama! Açık açık söyledi

DSÖ'den dünyayı korkutan açıklama! Açık açık söyledi

İlginizi Çekebilir

Fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

Fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

Seks partisine katılmak isteyenlere önce koronavirüs testi

Seks partisine katılmak isteyenlere önce koronavirüs testi

Gizli seks tarikatı ortaya çıktı, yer yerinden oynadı!

Gizli seks tarikatı ortaya çıktı, yer yerinden oynadı!

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine Rusya'dan açıklama!

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine Rusya'dan açıklama!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan zehir zemberek sözler!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan zehir zemberek sözler!

Diğer Haberler
Japonya'dan yüzde 70'e çıkarın talebi

Japonya'dan yüzde 70'e çıkarın talebi

28 yıl önce yaptıkları anlaşma nedeniyle 22 milyon doları arkadaşıyla paylaştı

28 yıllık anlaşma nedeniyle 22 milyon doları bölüştüler

Çin'de vaka sayısında korkunç artış! Neler oluyor?

Çin'de vaka sayısında korkunç artış! Neler oluyor?

Gizli kod 'insanlığın son umudu'na taşındı

Gizli kod 'insanlığın son umudu'na taşındı

Libya'da askıya alınan uçuşlar Türkiye seferiyle yeniden başladı

4 ayın ardından ilk uçuş Türkiye'ye

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 10 milyonu geçti

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 10 milyonu geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.