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Çin ile ABD arasındaki ticaret müzakereleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 09:52 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, iki ülke için "muazzam bir şeye" haftalar kaldığını öngördü

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile yürütülen ticaret müzakerelerine ilişkin iki ülke için "muazzam bir şeye" haftalar kaldığı öngörüsünde bulundu.

Trump, Çin ve ABD müzakere heyetleriyle Oval Ofis'te basına yaptığı açıklamada, "Gidecek yolumuz var ama çok uzak değil." derken, bugüne kadar birçok konuda mutabakat sağlandığını, hemfikir olunacak az mesele kaldığını söyledi.

ABD Başkanı, iki ülke için "muazzam bir şeye" haftalar kaldığı öngörüsünde bulunarak, müzakerelerin sonunda bir anlaşmaya varılması durumunda Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile zirve yapma arzusunu da dile getirdi.

Çin'in baş müzakerecisi Başbakan Yardımcısı Liu He de Trump'ın "müzakerelere doğrudan müdahil olması sayesinde büyük ilerleme kaydettiklerini" vurguladı.

Çin ve ABD'den üst düzey heyetler Washington'da, Çin'in ABD'nin teknolojik egemenliğine karşı yağmacı taktikler uyguladığı iddialarıyla ilgili sorunun çözümü bağlamında yürütülen müzakerelerin 9. turunda bir araya geldi.

Pekin yönetimi, siber hırsızlık ve Amerikan şirketlerini, Çin piyasasına erişim karşılığında ticari sırlarını vermeye zorlamak gibi taktikler uyguladığı iddialarını reddediyor.

ABD Başkanı Trump, Çin ile yeni ticaret anlaşması sağlanamazsa 200 milyar dolarlık Çin ürününe uygulanan yüzde 10'luk gümrük vergisi oranını yüzde 25'e çıkaracağını açıklamıştı.

Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi, 1 Aralık'ta Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında bir araya gelmiş, ülkeleri arasında bir süredir devam eden "ticaret savaşının" yeni tarifelerle büyümesini önleyecek 90 günlük "ateşkes" üzerinde mutabık kalmıştı.

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ABD çin ticaret müzakereleri

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