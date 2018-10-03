İSTANBUL (AA) - Dünya Bankası Eski Direktörü Mamphela Ramphele, "Çin ile Afrika arasında bir kayış söz konusu. Benim ülkemde(Güney Afrika) Çinlilerin gelmesinden memnun değiller. Aslında gitgide bir direniş söz konusu. Çinliler geliyor yatırım yapıyor, Çinli işçi kullanıyor. Kendilerini Kıta'nın geri kalanına izole ediyorlar ve bazı insanların iddia ettiği gibi sorumsuzca yatırım yapıyorlar." dedi.

Ramphele, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu, "Parçalanmış Bir Dünyada Barış ve Güvenliği Yeniden Düşünmek" temasıyla Swiss Hotel The Bosphorus'ta düzenlenen TRT World Forum'un, "Müesses Nizama Karşı Yükselen Sesler" başlıklı oturumunda konuştu.

Kuzey'in gelişmiş batı ülkeleri ile Güney ülkeleri kıyaslaması konusuna değinen Ramphele, Güneylilerin Kuzeylilerden bir beklenti içinde olmadığını belirterek, "Benim geldiğim ülke(Güney Afrika) ihtiyaçlarına sahip. Genç bir nüfusu olan bir kıta, inanılmaz doğal ve mineral kaynaklar var. Mesele şu, küçük görülmenin mirasını kaldıramadık, insanlar arasındaki mirasın bölünmesini kaldıramadık. Anayasal bir demokrasinin temellerini atamadık. Gururlu bir şekilde kendimize "Güney Afrikalı" diyemiyoruz. Bu dışarıdan gelen bir şey değil. Bir iyileşme sürecinden geçiyoruz. Yani neye benzerdik, düşünün kendi kaynaklarımızı kullanabilseydik? Çünkü bunu yaptığımız zaman artık Nijerya ile başka bir çok ülke ile gerçekten büyüme motoru olabilirdik. Kuzey de (gelişmiş ülkeler) gelip bizden öğrenirdi." ifadelerini kullandı.