HABER

"Çin ile Afrika arasında bir kayış söz konusu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 17:56 | Son Güncelleme

Dünya Bankası Eski Direktörü Mamphela Ramphele: - "Çin ile Afrika arasında bir kayış söz konusu. Benim ülkemde(Güney Afrika) Çinlilerin gelmesinden memnun değiller. Aslında gitgide bir direniş söz konusu. Çinliler geliyor yatırım yapıyor, Çinli işçi kullanıyor. Kendilerini Kıta'nın geri kalanına izole ediyorlar ve bazı insanların iddia ettiği gibi sorumsuzca yatırım yapıyorlar" - Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev: - "Yükselen Global Güney, Kuzey'e tehdit değil. Tam tersine Güney katkıda bulunabilir. Büyük miktarda hem de ve ortak hedeflere böyle ulaşılabilir tüm dünyaya refah getirme açısından. Ben inanıyorum ki bölgesel organizasyonlar çok daha büyük rol oynayabilir bu ilişkileri dengeleme konusunda"

İSTANBUL (AA) - Dünya Bankası Eski Direktörü Mamphela Ramphele, "Çin ile Afrika arasında bir kayış söz konusu. Benim ülkemde(Güney Afrika) Çinlilerin gelmesinden memnun değiller. Aslında gitgide bir direniş söz konusu. Çinliler geliyor yatırım yapıyor, Çinli işçi kullanıyor. Kendilerini Kıta'nın geri kalanına izole ediyorlar ve bazı insanların iddia ettiği gibi sorumsuzca yatırım yapıyorlar." dedi.

Ramphele, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu, "Parçalanmış Bir Dünyada Barış ve Güvenliği Yeniden Düşünmek" temasıyla Swiss Hotel The Bosphorus'ta düzenlenen TRT World Forum'un, "Müesses Nizama Karşı Yükselen Sesler" başlıklı oturumunda konuştu.

Kuzey'in gelişmiş batı ülkeleri ile Güney ülkeleri kıyaslaması konusuna değinen Ramphele, Güneylilerin Kuzeylilerden bir beklenti içinde olmadığını belirterek, "Benim geldiğim ülke(Güney Afrika) ihtiyaçlarına sahip. Genç bir nüfusu olan bir kıta, inanılmaz doğal ve mineral kaynaklar var. Mesele şu, küçük görülmenin mirasını kaldıramadık, insanlar arasındaki mirasın bölünmesini kaldıramadık. Anayasal bir demokrasinin temellerini atamadık. Gururlu bir şekilde kendimize "Güney Afrikalı" diyemiyoruz. Bu dışarıdan gelen bir şey değil. Bir iyileşme sürecinden geçiyoruz. Yani neye benzerdik, düşünün kendi kaynaklarımızı kullanabilseydik? Çünkü bunu yaptığımız zaman artık Nijerya ile başka bir çok ülke ile gerçekten büyüme motoru olabilirdik. Kuzey de (gelişmiş ülkeler) gelip bizden öğrenirdi." ifadelerini kullandı.

- "Afrika nüfusunun yüzde 41'i 3 milyar insan ediyor"

Afrika kıtasının potansiyelinden bahseden Ramphele, "Afrika hala sesini güçlendiriyor, temsiliyet talebini dile getiriyor. Bu çok daha ikna edici olacak. Afrika nüfusunun yüzde 41'i 3 milyar insan ediyor ve 25 yaş altındalar. Afrika'da ortalama yaş 19.4. O yüzden inanılmaz sayıdaki gencin daha fazla sesini duyurması Afrika'nın yönetişimini de değiştiriyor. Bu aslında sadece talep etmekle sınırlı kalmayacak temsil edilmek isteyecekler." dedi.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Afrika kıtasında ve özellikle Güney Afrika'daki yatırımlarına da değinen Ramphele, "Çin ile Afrika arasında bir kayış söz konusu. Benim ülkemde(Güney Afrika) Çinlilerin gelmesinden memnun değiller. Aslında git gide bir direniş söz konusu. Çinliler geliyor yatırım yapıyor, Çinli işçi kullanıyor. Kendilerini Kıta'nın geri kalanına izole ediyorlar ve bazı insanların iddia ettiği gibi sorumsuzca yatırım yapıyorlar. Buradan liderlerime sesleniyorum, iş yapma kuralları onların belirlemesi gerekiyor. İster Çinli ister Rus ister ABD'li kuralları bizim koymamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

Forum'a kendisini konuşmacı olarak çağıran TRT'ye teşekkür ederek konuşmasına başlayan Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev ise 'Kuzey'in yükselişi Güney'e tehdit mi?' sorusuna şu cevabı verdi:

"Kuzey ve Global Güney ilişkileri açısından 30 yıl önce Üçüncü Dünya'nın yükselişinde bahsediyorduk. Şimdi ise Global Güney yükseliyor diyoruz. Bu daha muktedir kalıcı bir şey sanıyorum. Ben inanıyorum ki Yükselen Global Güney, Kuzey'e tehdit değil. Tam tersine Güney katkıda bulunabilir. Büyük miktarda hem de ve ortak hedeflere böyle ulaşılabilir tüm dünyaya refah getirme açısından. Ben inanıyorum ki bölgesel organizasyonlar çok daha büyük rol oynayabilir bu ilişkileri dengeleme konusunda."

Amreyev, Kuzey'in gelişmiş ülkeleri ile Güney'in gelişmekte olan ülkeleri arasında hala bir ekonomik farkın söz konusu olduğunu belirterek, "Bu fark git gide azaldığını görüyoruz. Örneğin Çin, Hindistan ve Türkiye gibi ülkelere baktığımızda eskiden bu ülkeler gelişmekte olan ülkelerdi ama günümüzde merkezde olan ülkeler halindeler. Şuna inanıyorum, gelecekte bu fark daha da azalacak." dedi.

PARTNERİstediğiniz rüyayı görmek için mutlaka bunu yapın!İstediğiniz rüyayı görmek için mutlaka bunu yapın!
Ekipler teyakkuza geçti! Karadeniz'e gönderilen 3 teröristin kimliği deşifre oldu!Ekipler teyakkuza geçti! Karadeniz'e gönderilen 3 teröristin kimliği deşifre oldu!
Sınır ötesi tezkeresi Meclis'ten geçtiSınır ötesi tezkeresi Meclis'ten geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Müesses Nizama Karşı Yükselen Sesler TRT World Forum

En Çok Okunan Haberler

Gülperi dizisine tepkiler sürüyor! RTÜK'e şikayet yağdı

Gülperi dizisine tepkiler sürüyor! RTÜK'e şikayet yağdı

Nihat Doğan helallik isteyip açıkladı! 'Bir daha yapmayacağım'

Nihat Doğan helallik isteyip açıkladı! 'Bir daha yapmayacağım'

Whatsapp bugün değişti! Artık birine mesaj yazarken

Whatsapp bugün değişti! Artık birine mesaj yazarken

Yaşlı çift havuz başında 'uygunsuz halde' görüntülendi!

Yaşlı çift havuz başında 'uygunsuz halde' görüntülendi!

Putin'den çok önemli Türkiye açıklaması

Putin'den çok önemli Türkiye açıklaması

Erdoğan'dan öğrencilere burs müjdesi!

Erdoğan'dan öğrencilere burs müjdesi!

İlginizi Çekebilir

Ankara adayı Süleyman Soylu! Nagehan Alçı'dan AK Parti iddiası

Ankara adayı Süleyman Soylu! Nagehan Alçı'dan AK Parti iddiası

Erdoğan çağrı yaptı! Hemen harekete geçtiler

Erdoğan çağrı yaptı! Hemen harekete geçtiler

Abdullah Gül'den gündemi sarsan iddialara sert yanıt

Abdullah Gül'den gündemi sarsan iddialara sert yanıt

Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye McKinsey tepkisi: Vazgeçmezlerse AK Parti'ye de Erdoğan’a da yazık olacak

Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye McKinsey tepkisi: Vazgeçmezlerse AK Parti'ye de Erdoğan’a da yazık olacak

ABD'li rahip Andrew Brunson'ın avukatı duyurdu! Kritik gün yarın

ABD'li rahip Andrew Brunson'ın avukatı duyurdu! Kritik gün yarın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstinaf Mahkemesi, Hüseyin Çapkın ve Hüseyin Avni Mutlu'nun cezasını onadı

İstinaf Mahkemesi, Hüseyin Çapkın ve Hüseyin Avni Mutlu'nun cezasını onadı

İbrahim Kalın'dan emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili flaş açıklama!

İbrahim Kalın'dan emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili flaş açıklama!

Çağrı Merkezleri Derneği'nin düzenlediği 3. Takım Liderleri Zirvesi'ne yoğun ilgi

Çağrı Merkezleri Derneği'nin düzenlediği 3. Takım Liderleri Zirvesi'ne yoğun ilgi

Ekipler teyakkuza geçti! Karadeniz'e gönderilen 3 teröristin kimliği deşifre oldu!

Ekipler teyakkuza geçti! Karadeniz'e gönderilen 3 teröristin kimliği deşifre oldu!

Sınır ötesi tezkeresi Meclis'ten geçti

Sınır ötesi tezkeresi Meclis'ten geçti

MHP'li eski ilçe başkanı öldürüldü

MHP'li eski ilçe başkanı öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.