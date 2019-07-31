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Çin ile Irak arasındaki ticaret hacmi 30 milyar dolar

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 15:27 | Son Güncelleme

Çin ile Irak arasındaki ticaret hacmi 30 milyar dolar

KERKÜK(AA) - Çin'in Bağdat Büyükelçisi Zhang Tao, ülkesiyle Irak arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 30 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Kerkük Valisi Rakan Said el-Cuburi'yi makamında ziyaret eden Tao, görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında, "Irak ile Çin arasındaki ticaret hacmi geçen yıl 30 milyar seviyesine ulaştı." dedi.

Büyükelçi Tao, Çin'in daha çok petrol sektöründe olmak üzere Irak'ta 20 milyar dolar yatırımı bulunduğunu söyledi.

Ülkesinin Irak'la bağlantılarını daha da güçlendirmeyi hedeflediğini vurgulayan Tao, Kerkük'ün kalkınması ve altyapısının yeniden inşa edilmesi konusunda Çin'in katkı sunmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Pekin, Irak'ın petrol sektörüne büyük yatırımlar yapan ülkeler arasında yer alıyor.

Son olarak bu yıl mühendislik ve petrol alanında faaliyet gösteren bir Çin şirketi ile Irak'ın güneyindeki Basra Gaz Şirketi arasında, petrol kuyularından doğal gaz çıkarılması için bir anlaşma imzalanmıştı.

Çin, 2012'de de Irak'a 12 hızlı tren satışı için 138 milyon dolarlık bir sözleşme imzalamıştı.

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