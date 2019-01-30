Çin ile Kanada arasında gerilim tırmanıyor

Huawei yetkilisinin Kanada’da tutuklanmasıyla başlayan Pekin-Ottawa gerilimi, Kanada vatandaşı bir kişinin Çin’de ölüm cezasına çarptırılmasının ardından tırmanmaya devam ediyor.

Kanada yönetiminin, vatandaşlarına yaptığı Çin’e seyahat uyarısı üzerine, Çin Dışişleri Bakanlığı da Kanada’ya seyahat edecek Çin vatandaşları için bir uyarı yayımladı. Çin Dışişleri Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, Kanada’ya seyahat edecek Çin vatandaşlarının “üçüncü bir ülkenin talebiyle keyfi tutuklama” riski nedeniyle dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

2014 yılında Çin’de tutuklanan Kanada vatandaşı Robert Lloyd Schellenberg’in uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle dün ölüm cezasına çarptırıldığı açıklanmış, bu gelişme üzerine Ottawa yönetimi, Çin’e gidecek Kanada vatandaşlarına “yerel kanunların keyfi şekilde uygulanma riski” nedeniyle uyarıda bulunmuştu. İki ülke arasındaki gerilim, Çinli teknoloji devi Huawei’nin Mali İşler Direktörü Meng Wanzhou’nun geçen ay ABD’nin talebi üzerine Kanada’da tutuklanması sonrasında tırmanmıştı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada vatandaşı Schellenberg’in adına konuya müdahil olmaya hazırlandıklarını dile getirdi. Çin’in ölüm cezasını keyfi şekilde uygulamayı seçtiğini ifade eden Trudeau’ya Çin Dışişleri Bakanlığından sert tepki geldi. Bakanlık Sözcüsü Hua Chunying bugün yaptığı açıklamada, Schellenberg’in yargılamasının hukukun üstünlüğü ilkesi doğrultusunda gerçekleştiğini söyledi. Çinli Sözcü, “Kanada hükümeti, vatandaşlarına Çin’de tehditlerle karşılaşacakları değil, Çin’e uyuşturucu kaçakçılığı gibi ciddi suçlara karışmak için gelmeme uyarısı yapmalı” dedi.

