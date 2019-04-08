HABER

Çin ile Kuzey Kore arasında yeni köprü hizmete açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 19:45 | Son Güncelleme

Çin ile Kuzey Kore arasında yeni köprü hizmete açıldı

Çin ile Kuzey Kore, iki ülke sınırındaki Yalu Nehri üzerinde yeni bir köprünün açılışını yaptı.

Yonhap ajansının haberine göre, Çin ve Kuzey Kore, Yalu Nehri üzerinde Çin'in Jian şehri ile Kuzey Kore'nin Manpo şehrini birleştiren yeni bir köprüyü resmen hizmete açtı.

Kuzey Kore'den hareket eden 4 turist otobüsünün, sabah yeni köprüden geçerek yolcu almak için Çin'e vardığı ve yaklaşık 120 yolcu ile Kuzey Kore'ye döndüğü bildirildi.

Yerel bir tur şirketi, Manpo ve civarını gezdikten sonra turistlerin akşama doğru Jian'a dönmeyi planladığını aktardı.

İki ülke arasında yapımına 2012'de karar verilen Jian-Manpo köprüsünün inşası 2016'da tamamlanmış ancak açılışı ertelenmişti.

Köprünün resmi açılışının, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin, füze ve nükleer programları nedeniyle Kuzey Kore'ye uyguladığı yaptırımlardan etkilenerek ertelenmiş olabileceği yönünde değerlendirmeler yapılmıştı.

Başındaki şişlik için doktora gitti, şoke oldu!Başındaki şişlik için doktora gitti, şoke oldu!
Eşinin ölümünü çok acı bir şekilde öğrendi! Daha sonra ise...Çok acı olay!Eşinin ölümünü çok acı bir şekilde öğrendi! Daha sonra ise...Çok acı olay!
Mersin'de, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü coşkusuMersin'de, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü coşkusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çin Kuzey Kore Yalu Nehri

En Çok Okunan Haberler

YSK Başkanı Sadi Güven'den açıklama

YSK Başkanı Sadi Güven'den açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Gelin adayı Melis'ten itiraflar: Her şey kurguydu

Gelin adayı Melis'ten itiraflar: Her şey kurguydu

Milyonlarca kişi bu habere kilitlendi! 10 Nisan'da açıklanacak

Milyonlarca kişi bu habere kilitlendi! 10 Nisan'da açıklanacak

Ekrem İmamoğlu, son oy farkını açıkladı

Ekrem İmamoğlu, son oy farkını açıkladı

İmamoğlu'yla ilgili flaş gelişme! Başvuru yapıldı

İmamoğlu'yla ilgili flaş gelişme! Başvuru yapıldı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ankara Üniversitesi harekete geçti: Açığa alındı

Ankara Üniversitesi harekete geçti: Açığa alındı

Uyarı geldi! Pazar günü için plan yapanlar dikkat

Uyarı geldi! Pazar günü için plan yapanlar dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşinin ölümünü okunan seladan öğrendi, kalp krizinden yaşamını yitirdi

Eşinin ölümünü çok acı bir şekilde öğrendi! Daha sonra ise...Çok acı olay!

Tam 15 bin adet ele geçirildi!

Tam 15 bin adet ele geçirildi!

Alperen Sakin’in ölümüyle ilgili öğretmen Nurcan Altıok'a hapis cezası!

Minik Alperen'in ölümüyle ilgili flaş gelişme!

Alanya'da kadın turiste defalarca copla vurdu! Bu görüntüler cezasız kalmadı

Alanya'da kadın turiste defalarca copla vurdu!

Serum çıkaran genç hemşire neye uğradığını şaşırdı

Serum çıkaran genç hemşire neye uğradığını şaşırdı

Savaştan kaçmıştı! 12 yaşındaki Suriyeli Ahmed gübre çukurunda ölü bulundu

Tüyler ürperten olay! Cansız bedenini gübre çukurundan çıkardılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.