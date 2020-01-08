HABER
  4. Çin, ilk ve orta dereceli okullarda yabancı kitapları yasaklıyor

Çin, ilk ve orta dereceli okullarda yabancı kitapları yasaklıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 15:44 | Son Güncelleme

Çin, ilk ve orta dereceli okullarda yabancı kitapları yasaklıyor

PEKİN (AA) - Çin Eğitim Bakanlığı, yabancı eğitim kitaplarının ülkedeki ilk ve orta dereceli okullara alınmasının yasaklandığını açıkladı.

Bakanlığın yayınladığı "ilk ve orta dereceli okullarda eğitim materyali idari önlemleri" düzenlemesi ile yabancı eğitim materyallerinin zorunlu öğretim sistemine tabi olan ilk ve orta dereceli okullara girişi yasaklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, lise dengi okullarda yurt içinde basılan kitapların ihtiyaçları karşılama konusunda yeterli olmaması durumunda, yabancı eğitim materyallerinin yerli yayınevleri tarafından tercüme edilenleri tercih edilebilecek.

Diğer yandan içeriğinde siyasi yön ve değer konusunda sorun bulunan eğitim materyallerinin de yasaklanacağı bildirilen düzenlemede, sosyalist değerlerin tüm eğitim materyallerine girmesi için teşvik edileceği kaydedildi.

Düzenlemede ayrıca "Tüm ilk ve orta dereceli okulların eğitim materyallerinin Çin Komünist Partisinin iradesi ve ulusal iradeyi yansıtmalı." ifadeleri kullanıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İçini gören şaşkına döndü! İşte otomobil devinin yeni aracı İçini gören şaşkına döndü! İşte otomobil devinin yeni aracı
Yedigöller Milli Parkı beyaz örtüyle kaplandıYedigöller Milli Parkı beyaz örtüyle kaplandı
Karacabey'de fırtına; çatılar uçtu, ağaçlar devrildiKaracabey'de fırtına; çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çin eğitim yabancı eğitim materyalleri

En Çok Okunan Haberler

İran Devlet Televizyonu: Misillemede 80 ABD'li öldürüldü

İran Devlet Televizyonu: Misillemede 80 ABD'li öldürüldü

İran'ın saldırısı sonrası Trump ilk kez konuştu!

İran'ın saldırısı sonrası Trump ilk kez konuştu!

Öpüştüler mi? Olay olan iddia...

Öpüştüler mi? Olay olan iddia...

Milyonları ilgilendiriyor!

Milyonları ilgilendiriyor!

Son dakika: 80 ABD'li asker öldürüldü iddiasına yalanlama

Son dakika: 80 ABD'li asker öldürüldü iddiasına yalanlama

Ruhani'den flaş ABD açıklaması: Son cevabımız...

Ruhani'den flaş ABD açıklaması: Son cevabımız...

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İşte Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı!

İşte Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yedigöller Milli Parkı'nı bir de kış ayında görün

Yedigöller Milli Parkı beyaz örtüyle kaplandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'e 'Türkiye-Libya Mutabakatı' kitabını hediye etti

Erdoğan'dan Putin'e sürpriz hediye

Pendik'te beşinci kattan dereye düşen kadın ağır yaralandı

Pendik'te korkunç olay! Beşinci kattan dereye düştü

Balistik füze nedir? Balistik füze türleri ve menzilleri

Balistik füze nedir?

Kocaeli'de çok acı olay... İkizler, iki yıl arayla aynı hastalıktan öldü

Bu acıya yürek dayanmaz! İki yıl arayla...

Üç gündür İstanbul'da bekleyen Rus savaş gemisi Karadeniz'e döndü

3 gündür İstanbul'daydı! Rus savaş gemisi döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.