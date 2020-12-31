Çin ilk yerli aşısına ruhsat verdi

Aşının yüzde 79 koruma sağladığı belirtiliyor.Çin Halk Cumhuriyeti'nde, ilaç şirketi Sinopharm tarafından geliştirilen koronavirüs aşısına, yetkili makamlar tarafından piyasaya sürülmesi için gerekli ruhsat verildi. Çin Ulusal Sağlık Kurulu'nun Genel Müdür Yardımcısı Zeng Yijin, verilen bu ruhsatın ardından "yüksek risk grubundaki" kişilerin aşılanmasına başlanabileceğini ifade etti.

Üretici firma Sinopharm'ın verdiği bilgilere göre aşı, koronavirüse karşı yüzde 79 oranında etkili oluyor. Bu oran BioNTech-Pfizer aşısında yüzde 95, Moderna aşısında ise yüzde 94 olarak açıklanmıştı. Sinopharm'ın ürettiği aşı, vücuda ölü koronavirüs hücreleri enjekte edilerek, bağışıklık sisteminin tepki vermesine yol açan klasik metotla hastalığı yenmeyi hedefliyor. Söz konusu aşı henüz ruhsat almadan, aralarında sağlık sistemi çalışanları ve kamu şirketlerinde görevlilerinin bulunduğu yaklaşık 4,5 milyon Çinliye uygulanmıştı.

Yoksul ülkeler için umut

Koronavirüsün ilk olarak ortaya çıktığı ülke olan Çin, Sinopharm aşısının uygun fiyatlarla piyasaya sürüleceğini duyurdu. Ancak henüz yeterince test sonucu açıklanmadığı için, uluslararası alanda bu aşıya temkinli yaklaşılıyor. Ancak uzmanlar, Batı devletlerinde üretilen nispeten pahalı ve kısıtlı sayıdaki aşıya erişme imkanı az olan Asya, Afrika ve Latin Amerika'nın yoksul ülkeleri için Sinopharm aşısına ruhsat verilmesinin çok önemli olduğunu vurguluyor.