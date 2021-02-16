Çin'in Ankara Büyükelçiliği'nden Sincan Uygur Özerk Bölgesi açıklaması

Elçilikten yapılan yazılı açıklamada, uzun süredir aile ve yakınlarının akıbetiyle ilgili haber alamayan Uygur Türklerinin, Çin'in Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu önünde eylemler yaptığı, ayrıca çeşitli medya kuruluşlarına röportajlar verdiği kaydedildi.

Çin'in vatandaşlarının bireysel özgürlüklerini ve iletişim özgürlüğünü kanunlarla koruduğu savunulan açıklamada, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde tüm etnik gruplardan insanların yurt dışındaki akrabalarıyla iletişimlerinin "sınırsız ve özgür" olduğu öne sürüldü.

Açıklamada, yurt dışındaki Uygur Türklerinin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki akrabalarıyla iletişim kuramamaları durumunda, Çin'in Ankara Büyükelçiliği veya Başkonsolosluğuna bilgi vermeleri halinde, büyükelçilik ve başkonsolosluk görevlilerinin kendilerine yardımcı olmak için ellerinden geleni yapacağı iddia edildi.

Öte yandan, büyükelçilik ve konsolosluğun, bir süredir benzer zorluklarla karşılaşan birçok Uygur Türkü'ne yardım sağladığı belirtilen açıklamada, büyükelçilik ve konsolosluk önüne gelerek eylem yapanların, bazı Çin karşıtı güçlerin kışkırtmasıyla Çin'i karalamak için yalanlar uydurduğu ileri sürüldü.