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  4. Çin’in başkenti Pekin’i kum fırtınası vurdu

Çin’in başkenti Pekin’i kum fırtınası vurdu

15.03.2021 09:33 | Son Güncelleme:
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Çin’in başkenti Pekin’de kum fırtınası meydana geldi. Meteoroloji yetkilileri, vatandaşlara dışarıya çıkmamaları konusunda tavsiyede bulundu.

Çin’in başkenti Pekin’i kum fırtınası vurdu. Gökyüzünü kaplayan toz bulutu nedeniyle bir çok kişi panik yaşadı. Çinli meteoroloji yetkilileri, vatandaşlara dışarıya çıkmamaları konusunda tavsiyede bulundu. Yerel medya, yetkililerin kentte sarı alarm verdiğini duyurdu. Kum fırtınasında can kaybı ya da yaralanma olmadığı ifade edildi. Kentin birçok yerinde görüş mesafesinin azalması sebebiyle trafikte yoğunluk meydana geldi.

SARI ALARM NEDİR?

Hava durumunun tehlikeli olduğu durumlarda sarı alarm verilmektedir. Bu alarm kapsamında vatandaşlar, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olmalıdır.


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Çin

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