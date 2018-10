Çin'in casusluk iddiasına istihbarattan açıklama geldi

Bu iddiaların ardından bir diğer açıklamada ABD'nin en üst istihbarat kurumu ''The Department of Homeland Security''den geldi. İstihbarat; ''İddiaların içerisinde yer alan firmaları suçlamak için herhangi bir nedenimiz yok şu an'' açıklaması yaptı.

Konuya şüpheci bir yaklaşım göstermeyen istihbarat, başka bir açıklama yapmaktan kaçındı. Casusluk konusu ilerleyen günlerde farklı bir yola sapar mı bilmiyoruz ancak şimdilik bu iddiaları kanıtlayacak herhangi bir bulgu mevcut değil.

Kaynak: Teknolojioku