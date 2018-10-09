Çin'in casusluk iddiasına istihbarattan açıklama geldi

Teknolojik casusluk son yılların popüler konularından biri. Ülkeler arasında siber savaşların yaşandığı günümüzde birçok ülke birbirlerini teknolojik casusluk yapmakla suçluyor.
Hatta geçtiğimiz yıllarda Huawei ve ZTE gibi Çinli markaların cihazlarının casusluk yaptığı iddiası ile ABD ve ABD'nin askeri üslerinde kullanımının yasaklandığı da bilinen bir gerçek. Ortaya atılan bir iddiaya göre ise Çin, Amazon ve Apple gibi teknoloji devlerinin sunucularına casus mikroçip yerleştirerek bilgi transferi yapıyor.
Bu uygulamanın bugüne kadar aralarında Amazon ve Apple gibi markaların bulunduğu 30 farklı şirket için hayata geçirildiği de iddia ediliyor. Olayın arkasındaki şirketin ise sunucu anakartı üreticisi Super Micro Computer yer alıyor.
Çin'in casusluk iddiasına istihbarat açıklaması!
Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Apple ise böyle bir olayın mümkün olmadığını belirtti ve 2016 yılından Super Micro Computer ile olan iş ilişkilerini bitirdiklerini de açıklamaya ekledi. Öte yandan Amazon da bu iddiayı reddetti.
Bu iddiaların ardından bir diğer açıklamada ABD'nin en üst istihbarat kurumu ''The Department of Homeland Security''den geldi. İstihbarat; ''İddiaların içerisinde yer alan firmaları suçlamak için herhangi bir nedenimiz yok şu an'' açıklaması yaptı.
Konuya şüpheci bir yaklaşım göstermeyen istihbarat, başka bir açıklama yapmaktan kaçındı. Casusluk konusu ilerleyen günlerde farklı bir yola sapar mı bilmiyoruz ancak şimdilik bu iddiaları kanıtlayacak herhangi bir bulgu mevcut değil.
Kaynak: Teknolojioku
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