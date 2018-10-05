Çin'in fil adamı! Tam 15 kiloluk tümörle yaşıyor

Milyonda bir görülen bu hastalığıyla yaşamaya çalışan Huang Chuncai'nin en büyük dileği bir gün sağlığına kavuşmak.

1 / 14 Dört yaşında Nörofibromatozis (NF- değişik sinirler boyunca tümörlerin büyümesine sebep olan ve ek olarak kemik ve deri gibi sinir harici dokuların gelişimini etkileyen genetik hastalıklar) hastalığına yakalanan 40 yaşındaki Huang Chuncai'nin yüzünde 15 kilo tümör var.

2 / 14 Daily Mail'de yer alan habere göre; yıllarca çeşitli çalışmalara ve belgesellere konu olan ve Çin'in fil adamı olarak bilinen Chuncai, dünyadaki en kötü durumda olan kişi olduğuna inanıyor.

3 / 14 Milyonda bir görülen bir hastalığa sahip olan Chuncai, yüzündeki devasa tümörün alınması için dört ayrı operasyon geçirmiş olsa da tümörü büyümeye devam ediyor.

4 / 14 Chuncai'nin ilk ameliyatı 2007 yılında yapılmıştı, bağışlar yardımıyla da üç operasyon daha geçirdi ama sonuç değişmedi.

5 / 14 Prosedürler, dünyanın en büyük yüz tümörüne neden olan şeyin kayıt altına alınmasını sağladı. Fakat yine de görünüşü halen Chuncai'nin dışarı çıkarmasına mani oluyor. Chuncai, onun görünümüne alışık olan anne, babası ve kardeşleriyle yaşıyor.

6 / 14 Diğer çocuklar tarafından gelen acımasız alaylar, Huang Chuncai'nin eğitime başladıktan sadece birkaç yıl sonra ayrılmasına neden olmuş.

7 / 14 Şimdilerde nispeten normal yaşamaya başladığını belirten Chuncai, kendisini bir canavarmış gibi göstermek isteyen TV programlarına katılmayı reddettiğini söyledi.

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