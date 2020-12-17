HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Çin'in gökyüzündeki gözü: FAST dünyaya açılıyor!

Çin'in gökyüzündeki gözü: FAST dünyaya açılıyor!

17.12.2020 17:57 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Çin'in gökyüzündeki gözü: FAST dünyaya açılıyor!

Çin, Küresel Diyafram Radyo Teleskobu'nu (FAST) dünyaya açıyor. Dünya dışında yaşam olup olmadığını belirlemek için çalışan FAST, çıkan haberlere göre yabancı bilim insanlarının hizmetine sunulacak.

Bu ay Porto Riko'da dünyanın en büyük teleskoplarından Arecibo'nun çökmesinden sonra türünün tek en önemli temsilcilerinden biri olan beş yüz metrelik Küresel Diyafram Radyo Teleskobu (FAST) için sevindiren bir gelişme yaşandı. Çin'de yer alan dünyanın en büyük radyo teleskobu, artık dünyaya açılıyor.

YABANCI BİLİM İNSANLARI FAST'İ KULLANACAK

Indepentent'ın haberine göre, Çin FAST teleskobunu yabancı bilim insanlarının hizmetine sunacak. Böylece Çin dışındaki bilim insanları, teleskopta çalışmalar gerçekleştirebilecek. FAST Operasyonlar ve Geliştirme Merkezi Başmüfettişi Wang Qiming, yaptığı açıklamada hedeflerini açıkladı. Wang Qiming, yaptığı açıklamada ''Bilim komitemiz, FAST'i uluslararası topluma gitgide daha açık hale getirmeyi hedefliyor'' ifadelerini kullandı.

Dünyanın en büyük teleskoplarından Arecibo çöktüDünyanın en büyük teleskoplarından Arecibo çöktü

SANİYEDE 38 GB VERİ

FAST teleskobu, saniyede 38 GB veri toplayabiliyor. Ayrıca teleskop, uzaydan radyo frekans dalgalarını da dinleyebiliyor. Uzayda yaşam çalışmalarına katkıda bulunacak FAST, "Çin'in gökyüzündeki gözü" olarak adlandırılıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Stüdyo buz kesti! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu Stüdyo buz kesti! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu
Milyonlarca dolarlık satışa onay çıktı!Milyonlarca dolarlık satışa onay çıktı!
Emekli polislere ikramiye zammı müjdesi!Emekli polislere ikramiye zammı müjdesi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cemal Enginyurt'un yeni partisi belli oldu

Cemal Enginyurt'un yeni partisi belli oldu

Üstsüz pozuyla olay oldu! 'Edep ya hu'

Üstsüz pozuyla olay oldu! 'Edep ya hu'

Günler kala flaş açıklama! Yılbaşında yeni önlemler gelebilir

Günler kala flaş açıklama! Yılbaşında yeni önlemler gelebilir

Koronavirüs meslek hastalığı oluyor iddiası!

Koronavirüs meslek hastalığı oluyor iddiası!

Bomba ilişki itirafı! 'Murat Boz'la olan...'

Bomba ilişki itirafı! 'Murat Boz'la olan...'

Pfizer’ın Covid-19 aşısını olan sağlık çalışanı 10 dakikada fenalaştı

Pfizer’ın Covid-19 aşısını olan sağlık çalışanı 10 dakikada fenalaştı

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

İçişleri Bakanlığı'ndan 'yılbaşı' genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 'yılbaşı' genelgesi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Moderna'nın aşısından da iyi haber geldi!

Moderna'nın aşısından da iyi haber geldi!

Dikkat çeken sözler: Kadir Şeker'den 20 kat daha masum

Dikkat çeken sözler: Kadir Şeker'den 20 kat daha masum

Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji tarih verdi

Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji tarih verdi

Diğer Haberler

AB, Google'ın Fitbit'i satın almasını onayladı

Milyonlarca dolarlık satışa onay çıktı!

Bulmacaya bir parça daha: Xiaomi Mi 11 Pro'nun şematik görüntüsü ortaya çıktı!

Bulmacaya bir parça daha: İşte yeni amiralin şematik görüntüsü!

Twitter koronavirüs aşısı nedeniyle harekete geçiyor!

Resmen açıkladı! Koronavirüs aşısı için harekete geçiyor

Rusya Google'a para cezası kesti!

Google'a bir şok daha!

Zoom yılbaşına özel olarak süre sınırını kaldırıyor!

Popüler uygulamadan flaş yılbaşı kararı!

iPhone 12 mini satışları beklenen ilgiyi görmedi!

Yeni iPhone için sonuçlar hayal kırıklığı yarattı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.