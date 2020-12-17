Çin'in gökyüzündeki gözü: FAST dünyaya açılıyor!

Bu ay Porto Riko'da dünyanın en büyük teleskoplarından Arecibo'nun çökmesinden sonra türünün tek en önemli temsilcilerinden biri olan beş yüz metrelik Küresel Diyafram Radyo Teleskobu (FAST) için sevindiren bir gelişme yaşandı. Çin'de yer alan dünyanın en büyük radyo teleskobu, artık dünyaya açılıyor.

YABANCI BİLİM İNSANLARI FAST'İ KULLANACAK

Indepentent'ın haberine göre, Çin FAST teleskobunu yabancı bilim insanlarının hizmetine sunacak. Böylece Çin dışındaki bilim insanları, teleskopta çalışmalar gerçekleştirebilecek. FAST Operasyonlar ve Geliştirme Merkezi Başmüfettişi Wang Qiming, yaptığı açıklamada hedeflerini açıkladı. Wang Qiming, yaptığı açıklamada ''Bilim komitemiz, FAST'i uluslararası topluma gitgide daha açık hale getirmeyi hedefliyor'' ifadelerini kullandı.

SANİYEDE 38 GB VERİ

FAST teleskobu, saniyede 38 GB veri toplayabiliyor. Ayrıca teleskop, uzaydan radyo frekans dalgalarını da dinleyebiliyor. Uzayda yaşam çalışmalarına katkıda bulunacak FAST, "Çin'in gökyüzündeki gözü" olarak adlandırılıyor.

