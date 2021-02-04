Çin’in gözaltı kampında gözaltına alınan Uygur kadınları yaşadıkları işkenceyi anlattı

Çin hükümeti tarafından resmi olarak ‘tekrar eğitim’ kampı olarak adlandırılan kamplar, Türki bir etnik grup olan Uygurlar için kuruldu.

Çin’in yeniden eğitim sistemi “beyin yıkama, kalpleri temizleme, doğruluğu güçlendirme ve kötülüğü ortadan kaldırma” olarak tanımlanıyor.

Bununla birlikte bazı Uygur kadınları kamplarda sistematik tecavüz, cinsel taciz ve işkence gibi korkunç deneyimler yaşadıklarını dile getiriyor.

BBC News tarafından yayınlanan habere göre, insan hakları örgütleri Uygurların dinsel ve diğer özgürlüklerinin ellerinden alındığını ve “baskıcı bir kitle gözetleme, gözaltı, beyin yıkama ve hatta zorla kısırlaştırma sistemine” yol açtığını dile getiriyor.

KORKUNÇ TALİMAT: "MERHAMET ETMEYİN"

New York Times tarafından ortaya çıkarılan belgelerde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in, 2014’teki Uygur ayrılıkçılarının saldırısı sonrası yetkililere talimat vererek Uygurlara ‘kesinlikle merhamet etmemelerini’ söylediği yer alıyor.

Sincan bölgesindeki kampların birinde dokuz ayını geçiren Tursunay Ziawudun adlı bir kadın yaşadıklarını BBC News’e anlatırken “Bende açtığı yaraları sonsuza kadar unutamayacağım. Bu kelimelerin ağzımdan çıkmasını bile istemiyorum” sözlerini kullandı.