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  4. Çin'in kilden asker ordusuna 220 tane daha eklendi

Çin'in kilden asker ordusuna 220 tane daha eklendi

İLGİNÇ HABERLER  | 15.01.2020 12:16 | Son Güncelleme

Çin'in ünlü 'kilden asker ordusu' Terracota Savaşçıları'ndan 220 tane daha bulunduğu açıklandı.

Çin'in kilden asker ordusuna 220 tane daha eklendi

Çin'de bulunan ve pişmiş çamur ve bronzdan yaptırılmış binlerce toprak asker heykellerden oluşan Terracota Savaşçıları 1974 yılında keşfedilmişti. UNESCO Dünya Mirası listesine de alınan heykellerin her birinin birbirinden farklı olduğuna inanılsa da, yapılan araştırmalar neticesinde askerlerin 10 farklı asker şablonu üzerinden üretildiği belirlendi.

8 BİN ASKERE EK OLARAK 220 HEYKEL DAHA BULUNDU

Çin'in Şanşi eyaletine bağlı Şi'an'da bulunan heykellerin ilk Çin imparatoru Qin Shi Huang'ı korudukları iddia ediliyordu. İmparatorun lahitinin yerini bulmak üzere çalışan arkeologlar ise mevcut 8 bin askerin yanında yeni 220 heykel daha bulduklarını açıkladı.

BÖLGEDE EN ESKİ ALTIN DEVE HEYKELİ DE BULUNDU

Bölgenin ayrıca çanak, çömlek, bronz, yeşim taşı, az miktarda altın, gümüş ve demirden yapılmış eserlerle dolu olduğu biliniyor. Bölge üzerinde 2009 yılından beri 500 metrekarelik bir alan üzerinde çalışma yapan ekip, aynı zamanda bugüne kadar yapılmış en eski altın deve heykeline de ulaştı.

Öte yandan, bölgenin Çin'in İpek Yolu üzerinden batı ile kurduğu ticari ilişkilere dair önemli ipuçları barındırdığına inanılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
çin Arkeoloji kazı

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