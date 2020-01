Çin'in kilden asker ordusuna 220 tane daha eklendi

Çin'de bulunan ve pişmiş çamur ve bronzdan yaptırılmış binlerce toprak asker heykellerden oluşan Terracota Savaşçıları 1974 yılında keşfedilmişti. UNESCO Dünya Mirası listesine de alınan heykellerin her birinin birbirinden farklı olduğuna inanılsa da, yapılan araştırmalar neticesinde askerlerin 10 farklı asker şablonu üzerinden üretildiği belirlendi.

Çin'in Şanşi eyaletine bağlı Şi'an'da bulunan heykellerin ilk Çin imparatoru Qin Shi Huang'ı korudukları iddia ediliyordu. İmparatorun lahitinin yerini bulmak üzere çalışan arkeologlar ise mevcut 8 bin askerin yanında yeni 220 heykel daha bulduklarını açıkladı.

Bölgenin ayrıca çanak, çömlek, bronz, yeşim taşı, az miktarda altın, gümüş ve demirden yapılmış eserlerle dolu olduğu biliniyor. Bölge üzerinde 2009 yılından beri 500 metrekarelik bir alan üzerinde çalışma yapan ekip, aynı zamanda bugüne kadar yapılmış en eski altın deve heykeline de ulaştı.

Öte yandan, bölgenin Çin'in İpek Yolu üzerinden batı ile kurduğu ticari ilişkilere dair önemli ipuçları barındırdığına inanılıyor.

