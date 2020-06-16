Çin’in koronavirüs aşısı yüzde 90’dan fazla olumlu sonuç verdi

“CoronaVac” adı verilen aşının Jiangsu Eyaleti Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nde yürütülen klinik deneylerine 18 ile 59 yaşları arasında 743 gönüllü katıldı. Çalışmaya katılan 143 gönüllü deneylerin birinci aşamasında, kalanları ise ikinci aşama çalışmalarında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) açıklamasına göre, dünya çapında 130'dan aşı geliştirme çalışması yapılıyor. İnsan deneylerine başlayan 8 aşı çalışmasının 5 tanesi Çin’de yer alıyor. Pandeminin ortaya çıktığı Çin’de ise aşı çalışmalarında umut verici gelişmeler görülmeye devam ediyor.

Bununla birlikte, dünyanın dört bir yanından bilim insanları virüse karşı bir aşı geliştirmek i çin rekabet ediyor.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle vaka sayısı 8 milyon 130 bini geçti, ölü sayısı ise 440 bine yaklaştı.

14 GÜN SONRA VİRÜSÜ ETKİSİZ HALE GETİREN ANTİKORLAR OLUŞTU

kinci faz çalışmalarına katılanlarınların yüzde 90’ınından fazlasında, 14 günün sonunda corona virüsü etkisiz hale getirilen antikorlar gelişti.

Sinovac’ın CEO’su Weidong Yin yaptığı açıklamada, "İkinci aşamada çalışmamız CoronaVac'ın güvenli olduğunu ve bağışıklık tepkisine neden olabileceğini gösteriyor. Üstelik katılımcıların hiçbiri ciddi yan etki bildirmedi. Bu başarı, Covid-19 ile mücadelede elde ettiğimiz önemli bir kilometre taşıdır” ifadelerini kullandı. Weidong, Sinovac'ın onaylanması durumunda daha fazla dozda aşı üretebilmek için bir üretim tesisi kurmaya başladıklarını açıkladı.

Sinovac, yakında ikinci aşama çalışmalarının tamamlanmasını ve üçüncü aşama deneylerine başlamayı planlıyor. Şirket, 28 gün sürecek üçüncü aşama denemelerinden de başarılı sonuç alırsa Çin Ulusal Tıbbi Ürünler İdaresi'ne başvurarak ülke çapında üretime geçecek.

Öte yandan, Sinovac geçen hafta Brezilya'da CoronaVac’ın üçüncü aşamasına başlamak için São Paulo merkezli Instituto Butantan ile ortaklık yaptığını açıkladı.



