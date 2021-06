Çin‘in Mars aracı Curong, Kızıl Gezegen’den fotoğraf gönderdi

Çin Ulusal Uzay İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre Tienvın-1 keşif misyonuyla Mars’a indirilen Curong, Kızıl Gezegen’den 4 fotoğraf gönderdi.

Fotoğraflarda Mars’ın manzara ve panorama görüntüleri, Tienvın-1 misyonunun iniş aracı ve yörünge modülünün öz çekimi yer aldı.

New images taken by China’s 1st Mars rover #Zhurong, showing national flag on the red planet, landing site panorama, Martian landscape, and a selfie of the rover with the landing platform. pic.twitter.com/hrUAil1ov4