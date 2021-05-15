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Çin'in Mars keşif aracı Kızıl Gezegen'e iniş yaptı

15.05.2021 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'in Mars keşif aracı Zhurong'un Kızıl Gezegen'e başarılı bir şekilde iniş yaptığı bildirildi. Yapılan açıklamada, bu sabah Zhurong'dan telemetri sinyalinin alındığı ve gezginin başarılı şekilde Mars'a indiği bildirildi.

Çin'in Mars keşif aracı Kızıl Gezegen'e iniş yaptı

Çin devlet medyası, Çin'in Mars keşif aracı Zhurong'un Kızıl Gezegen'e Pekin saatiyle 07.18'de başarıyla iniş yaptığını duyurdu.

17 DAKİKA SONRA DÜNYAYA SİNYAL GÖNDERDİ

Zhurong keşif aracının, gezegenin kuzeyindeki geniş bir arazi olan Utopia Planitia'ya indiği, panellerinin açılmasının ve Dünyaya sinyal gönderilmesinin 17 dakika sürdüğü ifade edildi. Zhurong, Mars yüzeyinde keşif ve araştırma görevini yürütecek.

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Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ekibin başarısını kutlayarak, "Yeterince cesurdunuz, mükemmelliğin peşindeydiniz ve ülkemizi gezegen keşfinin ileri saflarına taşıdınız" ifadelerini kullandı.

Çin mitolojisinde ateş ve savaş tanrısı anlamına gelen "Zhurong", Şubat ayında Tianwen-1 uzay aracı ile Mars'a ulaşmıştı.

(İHA)

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Çin Mars

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