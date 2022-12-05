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Çin'in o ülkelerdeki gizli polis merkezleri açıklandı! Sayıları 100'ü geçti

05.12.2022 22:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'in yurt dışında yaşayan muhalif vatandaşlarını takip etmek için kurduğu sistem ortaya çıkarıldı. Pekin yönetiminin, denizaşırı muhalifleri baskı altında tutmak için dünya genelinde 100'ün üzerinde yasa dışı ve gizli merkez kurduğu iddia edildi. Çin'in gizli sistemi dünya çapında gündem olurken, polis merkezlerinin çok sayıda Avrupa ülkesinde de kurulduğu belirlendi.

Çin'in o ülkelerdeki gizli polis merkezleri açıklandı! Sayıları 100'ü geçti

İspanya merkezli sivil toplum kuruluşu Safeguard Defenders'in yayımladığı, Çin'in yurt dışındaki takip merkezlerine odaklanan "Devriye ve İkna - 110 Denizaşırı Faaliyet" adlı bir rapor büyük ses getirdi.

ARALARINDA İTALYA, HIRVATİSTAN DA VAR

Raporda, eylül ayında bildirilen 54 "Çin Denizaşırı Polis Merkezi"ne ek olarak, 48 karakol daha işletildiği, böylelikle bu rakamın 102'ye çıktığı öne sürüldü.

İddia edilen yeni polis merkezlerinin 11'inin İtalya'da, bazılarının Hırvatistan, Sırbistan ve Romanya'da ve diğer ülkelerde olduğu aktarılan raporda, istasyonların yurt dışında yaşayan 230 bin Çinliyi ülkeye dönmeye ikna ettiği ileri sürüldü.

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PARİS'TEKİ ÇİN VATANDAŞINI İKNA ETTİLER

Raporda, Fransa'nın başkenti Paris'ten, en az bir Çin vatandaşının ülkesine geri dönmesi için ikna edildiği bildirildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı diğer ülkelerde muhalifleri takip için "polis merkezi" kurulduğu iddialarını yalanlayarak söz konusu görevlilerin yurt dışındaki vatandaşların evrak işlemlerine yardımcı olduğu savunmasını yapmıştı. (AA)

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Çin polis

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