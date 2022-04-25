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Çin'in planı olay yarattı! "İstenmeyen ziyaretçileri" durdurmak için bakın ne yapacaklar

25.04.2022 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üst düzey bir yetkili Çin'in uzay planını ortaya çıkardı. Çin uzaya "savunma sistemi" kuracak. Yetkili, yaptığı açıklamada Pekin'in 2025 gibi erken bir tarihte yörüngesini değiştirmek için bir asteroidi izleyip saldırmayı planladığını söyledi.

Çin'in planı olay yarattı! "İstenmeyen ziyaretçileri" durdurmak için bakın ne yapacaklar

Kendi uzay istasyonunu kurma konusunda çalışmalar kaydeden Çin, uzay yarışını kızıştırıyor. Çin'in şimdiki planı ise uzaydan gelebilecek potansiyel istenmeyen ziyaretçileri, yani asteroidleri durdurmak.

UZAYA SAVUNMA SİSTEMİ KURACAKLAR!

TRT Haber'in Global Times'tan aktardığı habere göre; Çin, asteroitleri etkili bir şekilde izleyebilecek ve Dünya'yı olası bir etkiden korumak için rotalarını potansiyel olarak değiştirebilecek bir sistem inşa etmeye çalışıyor.

Haberde, Çin Ulusal Uzay Dairesi (CNSA) başkan yardımcısı Wu Yanhua'nun pazar günü yaptığı açıklamada, Pekin'in 2025 yılında bir deneyin parçası olarak bir asteroide çarpmayı planladığını açıkladığı bilgisi yer aldı.

Çin Merkez Televizyonu'na bu yılki Çin Uzay Günü etkinliği sırasında konuşan Wu'nun kurulması planlanan şeyin, potansiyel olarak uzay aracını da koruyabilecek, Dünya'ya yakın bir asteroit izleme ve savunma sistemi olduğunu söylediği aktarıldı.

asteroit

Aktarılanlara bakılırsa hem yer tabanlı hem de uzay tabanlı unsurları içerecek olan sistem, hangilerinin Dünya'ya veya insanlığın uzaydaki faaliyetlerine potansiyel bir tehdit oluşturduğunu belirlemek için asteroitleri kataloglayacak ve analiz edecek.

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Global Times'ın haberine göre, proje hala Çin makamları tarafından onay bekliyor ve "birden fazla departmanın koordinasyonunu" gerektiriyor.

ÇİN İLK ÜLKE DEĞİL

Asteroitlerin Dünya için oluşturabileceği tehditten endişe duyan tek ülke Çin değil. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi de (NASA) benzer bir proje üzerinde çalışıyor. NASA'nın projesi ise DART misyonundan oluşuyor.

NASA, Kasım 2021'de çarpma yoluyla rotasını değiştirmenin mümkün olup olmadığını ve bunun böyle bir tehdide karşı etkili bir gezegen savunması olup olmayacağını test etmek için küçük bir asteroide çarpmak üzere tasarlanmış bir araştırma başlattı.

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) Dart misyonu kapsamında fırlatılan uzay aracı, Dimorphos adlı asteroide çarpacak ve hızıyla, yörüngesini değiştirmeye çalışacak.

NASA 100 YIL ROTADA YOK DEDİ AMA...

NASA geçtiğimiz ekim ayında yaptığı açıklamada, ciddi hasar verebilecek bilinen hiçbir asteroitin önümüzdeki 100 yıl içinde Dünya ile çarpışma rotasında olmadığını söyledi. Ancak ajans, bu tür uzay kayalarının yüzde 60'ının aslında keşfedilmemiş olabileceğini de ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Çin
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