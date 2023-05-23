HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Çin’in son İmparatoru Puyi’ye ait saat 6,2 milyon dolara satıldı!

Çin’in son İmparatoru Puyi’ye ait saat 6,2 milyon dolara satıldı!

23.05.2023 22:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hong Kong’da düzenlenen müzayedede Çin’in son İmparatoru Aisin-Gioro Puyi'ye ait olan Patek Philippe marka saat 6,2 milyon dolara alıcı buldu.

Çin’in son İmparatoru Puyi’ye ait saat 6,2 milyon dolara satıldı!

Hayatı Oscar ödüllü "The Last Emperor" (Son İmparator) filmine konu olan Çin’in son İmparatoru Aisin-Gioro Puyi'ye ait olan Patek Philippe marka saat Hong Kong’da Phillips Asia Müzayede Evi tarafından açık artırmaya çıkarıldı. Saat, Asyalı bir koleksiyoncu tarafından 6,2 milyon dolara satın alındı. Phillips Asia Müzayede Evi Saat Başkanı Thomas Perazzi yaptığı açıklamada, söz konusu fiyatın bir imparatora ait olan herhangi bir kol saati için "en yüksek fiyat" olduğunu aktardı.

SAATİ TERCÜMANINA HEDİYE ETMİŞ

Phillips Asia Müzayede Evi tarafından yapılan açıklamada, saatin Patek Philippe tarafından üretilen bilinen 8 Reference 96 Quantieme Lune modelinden biri olduğu aktarılarak, Japonya'nın 1945'te II. Dünya Savaşı'ndaki yenilgisinden sonra Sovyetler Birliği tarafından esir alınan Puyi’nin saati Rus tercümanı Georgy Permyakov’a hediye ettiği aktarıldı.

SAAT İÇİN 3 YILLIK ARAŞTIRMA YAPILMIŞ

Açıklamada, saatin tarihini araştırmak ve kaynağını doğrulamak için saat uzmanları, tarihçiler, gazeteciler ve bilim insanlarıyla üç yıl iş birliği yapıldığı belirtildi. Puyi, Çin'in Shenyang Havalimanı'nda Sovyetler Birliği tarafından yakalanmasının ardından savaş esiri olarak Rusya'nın Habarovsk kentinde beş yıl hapsedilmişti. Puyi'nin tercümanı Georgy Permyakov 2001 yılında verdiği röportajda, Puyi’nin saati kendisine Sovyetler Birliği'ndeki son gününde Çin'e iade edilmeden kısa bir süre önce verdiğini ifade etmişti.

Öte yandan Etiyopya’nın son İmparatoru Haile Selassie'ye ait Patek Philippe saat, 2017’de 2,9 milyon dolara, Vietnam'ın son İmparatoru Bao Dai'ye ait Rolex marka saat 2017'de 5 milyon dolara satılmıştı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İddialar ses getirdi! Polise başvurdular...İddialar ses getirdi! Polise başvurdular...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la namazda karşılaştık...Cumhurbaşkanı Erdoğan'la namazda karşılaştık...
Ünlü şarkıcıdan akılalmaz plan! Almanya'ya kaçarken yakalandıÜnlü şarkıcıdan akılalmaz plan! Almanya'ya kaçarken yakalandı
Anahtar Kelimeler:
imparator saat

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den 'Sinan Oğan' sözleri

AK Parti'den 'Sinan Oğan' sözleri

Tarlaya gömülü halde 3 ceset bulundu! Korkunç şüphe

Tarlaya gömülü halde 3 ceset bulundu! Korkunç şüphe

Kamu işçisinin zamlı maaşları için ödeme tarihi belli oldu

Kamu işçisinin zamlı maaşları için ödeme tarihi belli oldu

"Yanlışlıkla fuhuş baskını yedik" diyerek anlatmaya başladı! Hasan Can Kaya şaştı kaldı

"Yanlışlıkla fuhuş baskını yedik" diyerek anlatmaya başladı! Hasan Can Kaya şaştı kaldı

'İki silahımı da doldurdum' demişti! O imam hakkında flaş karar

'İki silahımı da doldurdum' demişti! O imam hakkında flaş karar

Babala TV'nin Kılıçdaroğlu videosunun tanıtımı yayınlandı!

Babala TV'nin Kılıçdaroğlu videosunun tanıtımı yayınlandı!

İlginizi Çekebilir

2047 yılından gelerek genç haliyle yüzleşti! “İki farklı zamanda...”

2047 yılından gelerek genç haliyle yüzleşti! “İki farklı zamanda...”

Mide bulandıran anlar! Yılanın kafasını kopartıp çiğ çiğ yedi

Mide bulandıran anlar! Yılanın kafasını kopartıp çiğ çiğ yedi

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Gökten solucan yağdı! “Şemsiye kullanın”

Gökten solucan yağdı! “Şemsiye kullanın”

Türk ailenin başına talih kuşu kondu! “4 milyar TL değerinde...”

Türk ailenin başına talih kuşu kondu! “4 milyar TL değerinde...”

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.