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Çin'in Şulan şehrinde koronavirüs paniği!

DÜNYA HABERLERİ  | 10.05.2020 23:08 | Son Güncelleme

Çin’in kuzeydoğusundaki Jilin bölgesinin Şulan şehri, 11 yeni Kovid-19 vakasının tespit edilmesi üzerine “yüksek riskli bölge” ilan edildi.

Çin'in Şulan şehrinde koronavirüs paniği!

Jilin Bölge İdaresi, Şulan şehrinde hepsi aynı ailenin üyeleri ve bu aileyle yakın temasta bulunan kişiler olmak üzere 11 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiğini açıkladı.

"TEHDİT SEVİYESİNİ ORTADAN, YÜKSEĞE ÇIKARIYOR"

Açıklamada, “7 Mayıs günü Şulan’da 1 vaka tespit edildi, 9 Mayıs’ta 11 yeni vaka daha tespit edildi. Jilin bölgesi, epidemiyolojik durumu belirlemedeki devlet standartlarına uygun olarak Şulan şehrinin epidemiyolojik tehdit seviyesini ortadan yükseğe çıkarıyor” dendi.

Daha önce Vuhan’ın Dongxihu semtinde 16’sı asemptomatik 17 yeni koronavirüs vakasının tespit edilmesi üzerine semtin epidemiyolojik tehdit seviyesi düşük seviyeden orta seviyeye yükseltilmişti.

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